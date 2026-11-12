WASHINGTON: Calon Demokrat Scott Colom memenangi kejutan besar dalam pilihan raya Senat Amerika Syarikat di Mississippi pada 11 November selepas beberapa hari pengiraan undi, menurut unjuran media Amerika.

Beliau menewaskan penyandang daripada parti Republikan Cik Cindy Hyde-Smith untuk menjadi senator kulit hitam pertama di negeri di selatan itu sejak era Pembinaan Semula susulan perang saudara Amerika.

Keputusan itu merupakan kejutan besar di negeri yang tegar menyokong parti Republikan dan memperluaskan kekalahan teruk di peringkat nasional yang ditimpakan oleh parti Demokrat terhadap penyokong Republikan pimpinan Presiden Donald Trump dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November.

Kemenangan di Mississippi itu memberikan parti Demokrat kelebihan 55-44 dalam Senat yang dianggotai 100 anggota, dengan pemenang bagi satu perlumbaan Senat daripada pilihan raya minggu lalu – di Alaska – masih belum ditentukan.

Parti Demokrat juga telah meraih 41 kerusi di Dewan Perwakilan setakat ini, mengekalkan kelebihan 254 berbalas 168 dengan 13 perlumbaan masih belum diumumkan.

Apabila hilang kawalan ke atas kedua-dua dewan, Encik Trump berdepan dengan Kongres yang dikuasai Demokrat buat pertama kali dalam kedua-dua penggal pentadbirannya, sekali gus memberikan parti pembangkang peluang untuk menyekat perundangan yang sangat berpihak kepada parti tertentu dan menyiasat pentadbiran Encik Trump.

Persaingan di Senat Mississippi adalah salah satu perlumbaan tertunggak terakhir yang diumumkan sejak pilihan raya 3 November lalu.

Pegawai pilihan raya Mississippi menghabiskan masa lebih seminggu untuk mengira undi dalam pilihan raya yang begitu sengit sehingga Encik Colom kadangkala mendahului dengan hanya beberapa dozen undi sahaja.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengasas Raisugood, Cik Raodah Arshad, memanfaatkan resipi susyi bakar hasil air tangan ibunya untuk membangunkan perniagaan makanan sendiri selepas berdepan pelbagai cabaran ketika mengurus sebuah francais piza. Ketabahan beliau dalam bidang keusahawanan mendapat pengiktirafan menerusi Anugerah Spirit of Enterprise (SOE) 2026 pada 5 November.

Dulu gagal berniaga piza, kini bangkit jual susyi resipi ibu dari dapur komersial

Nov 12, 2026 | 11:15 AM
Mantan ketua pegawai teknologi (CTO) di syarikat penyedia perkhidmatan dan teknologi maklumat, Ascentis Private Ltd, Encik Yusup Ngadimin, meninggalkan dunia korporat selepas lebih dua dekad demi membangunkan platform ‘mimicue.AI’ bagi membantu golongan muda mengenali potensi diri dan merancang hala tuju kerjaya.

Kurang bimbingan kerjaya dorong usaha bangun platform AI, bantu belia rancang masa depan

Nov 12, 2026 | 11:02 AM
Temu Lawak, pelawak veteran, seni hiburan

Pelawak veteran kembali cuit hati di pentas, kenangan lama kembali bersemi

Nov 12, 2026 | 10:44 AM
Naib Presiden Indonesia, Encik Gibran Rakabuming Raka.

Gibran dilapor letak jawatan sebagai Naib Presiden Indonesia

Nov 11, 2026 | 10:07 PM
Gambaran artis bagi projek Toa Payoh Hillside yang terletak bersebelahan stesen MRT Caldecott ini adalah satu-satunya projek dalam kategori Prime yang dilancarkan, dan ia tertakluk kepada syarat pemulangan subsidi sebanyak 11 peratus.

Flat Toa Payoh, Tengah paling popular semasa pelancaran BTO Nov

Nov 11, 2026 | 7:59 PM
Pemilik restoran Italy Porta Porta dan penyanyi popular era 1980-an, Cik Rozianah Baharudin, bakal bersara dan tutup restorannya pada 31 Disember.

Restoran Italy Porta Porta ucap selamat tinggal selepas 33 tahun, pemilik ingin bersara

Nov 10, 2026 | 3:22 PM
mockram kassim, meninggal dunia, penerbit TV

Dunia penyiaran kehilangan perintis hiburan Melayu, Mockram Kassim

Nov 10, 2026 | 11:43 AM
prn melaka

PRN Melaka: 79 calon rebut 28 kerusi, PH, BN dominasi persaingan

Oct 31, 2026 | 4:23 PM
penghantaran, ubat percuma, perkhidmatan kesihatan Johor, Perkhidmatan Ubat Melalui Pos

Usaha Johor rintis hantar ubat secara percuma diperluas ke seluruh negara

Jun 17, 2026 | 2:23 PM
NRIC, pengenalan, dihentikan

Pemerintah henti guna nombor NRIC separa untuk kenal pasti individu

Feb 3, 2026 | 7:07 PM

Keputusan terkini menunjukkan beliau mendahului dengan lebih daripada 4,500 undi, atau 0.5 peratusan mata.

Encik Colom, seorang peguam daerah berusia 43 tahun, menjadi anggota Demokrat pertama yang memenangi kerusi Senat Mississippi sejak Encik John Stennis pada 1982.

Beliau memanfaatkan rasa tidak puas hati terhadap kos sara hidup menerusi satu iklan kempen yang melonjakkan namanya.

Para pengundi mempersendakan cadangan Cik Hyde-Smith bahawa pengguna boleh memilih sumber “protein” lain daripada membayar harga daging lembu yang semakin meningkat.

Cik Hyde-Smith, 67 tahun, yang dilantik ke Senat pada 2018 dan memenangi pilihan raya khas pada akhir tahun yang sama, secara konsisten mendahului tinjauan pendapat di negeri yang dimenangi Encik Trump dengan hampir 23 mata pada 2024.

Encik Trump telah berkempen di Mississippi untuk Cik Hyde-Smith menjelang penghujung saingan tersebut.

Demokrat memenangi beberapa perlumbaan persekutuan dan peringkat negeri yang berprofil tinggi di negeri-negeri yang telah lama dikuasai oleh Republikan, termasuk Texas.

Pengundi kulit putih Mississippi telah mengubah negeri itu menjadi kubu kuat Republikan menerusi penjajaran semula politik menyusuli gerakan hak sivil pada 1960-an. – Reuters.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Calon Islam, Arab cipta sejarah dalam pilihan raya ASNov 5, 2026 | 1:27 PM
Agama bukan faktor tunggal kemenangan El-Sayed sebagai senator Islam pertama ASNov 5, 2026 | 12:45 PM
Pilihan raya AmerikaSENATOR