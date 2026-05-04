Canselor Jerman tidak putus asa kerjasama dengan Trump meski berbalah tentang konflik Iran
May 4, 2026 | 3:29 PM
Canselor Jerman, Enciki Friedrich Merz, berkata pengumuman Presiden Donald Trump mengenai pengunduran tentera Amerika Syarikat tidak boleh dilihat sebagai tindak balas. - Foto REUTERS
BERLIN: Canselor Jerman, Encik Friedrich Merz, menjelaskan beliau tidak akan berputus asa untuk bekerjasama dengan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, meskipun terdapat perbalahan antara mereka mengenai konflik yang sedang berlaku di Iran.
“Saya tidak berputus asa untuk berusaha dalam hubungan transatlantik,” kata Encik Merz kepada stesen penyiar awam ARD dalam satu temu bual yang disiarkan pada malam 3 Mei.
