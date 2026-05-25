Topik diikutiPergi ke BHku
Cuaca panas terik hampir 47 darjah Celsius uji daya ketahanan jemaah haji
Cuaca panas terik hampir 47 darjah Celsius uji daya ketahanan jemaah haji
May 25, 2026 | 2:27 PM
Cuaca panas terik hampir 47 darjah Celsius uji daya ketahanan jemaah haji
Jemaah berjalan di sekitar kompleks Masjidil Haram di Kota Suci Makkah pada 24 Mei sambil berlindung di bawah payung bagi menghadapi cuaca panas ekstrem menjelang ibadah haji 2026. - Foto AFP
MAKKAH: Jemaah haji mengambil langkah perlindungan daripada cuaca panas dengan berlindung di bawah payung serta memperbanyak pengambilan air ketika suhu di Makkah menghampiri 47 darjah Celsius sepanjang musim haji 2026 yang berlangsung dari 24 hingga 29 Mei.
Ketika lebih 1.5 juta anggota jemaah mula memenuhi Kota Suci itu, pihak berkuasa Arab Saudi memperhebat pelbagai langkah perlindungan haba bagi mengelakkan tragedi 2025 dari berulang apabila lebih 1,300 anggota jemaah dilaporkan maut akibat cuaca panas melampau.
Laporan berkaitan
Jemaah haji S’pura sihat dan selamat, nanti detik kemuncak wuquf di ArafahMay 23, 2026 | 3:08 AM
Strategi kekal cukup air semasa puasaMar 9, 2026 | 5:30 AM