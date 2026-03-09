SPH Logo mobile
Strategi kekal cukup air semasa puasa

Kesihatan
Tanpa perancangan betul, berisiko alami keletihan, sakit kepala, pening dan penurunan tumpuan yang jejas kegiatan harian serta ibadah
puasaRamadan
Mar 9, 2026 | 5:30 AM

hidrasi ramadan, Dr Nor Azhari Mohd Zam
Dr Nor Azhari Mohd Zam, Konsultan Kanan Urologi, Asian Health Care Specialists@ Hospital Mt Elizabeth Novena dan Mt Alvernia. - Foto ihsan DR NOR AZHARI MOHD ZAM

Ramadan memberi peluang indah untuk pertumbuhan rohani.

Namun, tempoh tanpa minum air yang panjang memberi cabaran kepada keseimbangan dalaman badan.

