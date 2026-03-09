Pengguna Berdaftar
Strategi kekal cukup air semasa puasa
Tanpa perancangan betul, berisiko alami keletihan, sakit kepala, pening dan penurunan tumpuan yang jejas kegiatan harian serta ibadah
Mar 9, 2026 | 5:30 AM
Dr Nor Azhari Mohd Zam, Konsultan Kanan Urologi, Asian Health Care Specialists@ Hospital Mt Elizabeth Novena dan Mt Alvernia. - Foto ihsan DR NOR AZHARI MOHD ZAM
Ramadan memberi peluang indah untuk pertumbuhan rohani.
Namun, tempoh tanpa minum air yang panjang memberi cabaran kepada keseimbangan dalaman badan.
