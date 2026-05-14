Dakwaan lawatan rahsia Netanyahu ke UAE ketika perang AS-Iran dinafi Abu Dhabi
May 14, 2026 | 11:41 AM
EAmiriah Arab Bersatu (UAE) menafikan laporan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan lawatan rahsia ke negara itu selepas pejabat Netanyahu memaklumkan beliau bertemu Presiden UAE ketika perang dengan Iran. - Foto REUTERS
BAITULMAKDIS: Dakwaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan lawatan sulit ke Emiriah Arab Bersatu (UAE) ketika perang Israel-Iran memuncak sekali lagi mendedahkan hubungan semakin rapat antara kedua-dua negara, walaupun ia terus menjadi isu sensitif di Asia Barat.
Pejabat Netanyahu pada 13 Mei mendakwa beliau telah mengadakan pertemuan rahsia dengan Presiden UAE, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, semasa kempen ketenteraan Israel terhadap Iran awal tahun 2026 ini.
