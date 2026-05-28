Topik diikutiPergi ke BHku
Dana negara biaya 1,098 lembu korban Prabowo
Dana negara biaya 1,098 lembu korban Prabowo
Program korban Presiden guna wang negara cetus kontroversi politik
May 28, 2026 | 11:12 AM
Dana negara biaya 1,098 lembu korban Prabowo
Seekor lembu korban sumbangan Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, sempena sambutan Aidiladha ditambat dalam kandang di Kampung Pombulaa Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada 24 Mei. - Foto ANDRY DENISAH
JAKARTA: Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, mengagihkan 1,098 lembu korban sempena sambutan Aidiladha 2026 menerusi program bantuan presiden yang dibiayai menggunakan peruntukan belanjawan negara, kata pegawai pemerintah pada 27 Mei.
Program itu melibatkan pengagihan lembu korban seberat sekitar satu tan seekor secara purata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk pemerintah wilayah, pesantren, institusi pendidikan, pertubuhan agama dan pemimpin masyarakat.
Laporan berkaitan
Prabowo agih ratusan lembu korban sempena AidiladhaMay 26, 2026 | 12:36 PM
Aidiladha pacu ekon Indonesia, lonjakan jualan haiwan korban 2026May 28, 2026 | 5:30 AM