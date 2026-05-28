JAKARTA: Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, mengagihkan 1,098 lembu korban sempena sambutan Aidiladha 2026 menerusi program bantuan presiden yang dibiayai menggunakan peruntukan belanjawan negara, kata pegawai pemerintah pada 27 Mei.

Program itu melibatkan pengagihan lembu korban seberat sekitar satu tan seekor secara purata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk pemerintah wilayah, pesantren, institusi pendidikan, pertubuhan agama dan pemimpin masyarakat.