Isteri kepada pembantu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuat naik satu gambar di media sosial yang memaparkan Greenland dicat dengan warna bendera Amerika Syarikat, disertakan kapsyen satu perkataan, “SOON” atau “tidak lama lagi” - Foto X/KatieMiller

COPENHAGEN – Denmark menggesa Amerika Syarikat supaya menghentikan sebarang bentuk “ancaman” terhadap Greenland selepas Presiden Donald Trump sekali lagi menegaskan bahawa Washington “amat memerlukan” wilayah autonomi itu, susulan tindakan ketenteraan Amerika di Venezuela yang mencetuskan kebimbangan di kalangan sekutu Eropah.

Perdana Menteri Denmark, Cik Mette Frederiksen , menyifatkan kenyataan dan isyarat politik dari Washington sebagai tidak wajar, sambil menegaskan bahawa Greenland bukan wilayah yang boleh dipersoalkan kedaulatannya.

“Saya perlu menyatakan perkara ini dengan sangat jelas kepada Amerika Syarikat: adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal untuk mengatakan bahawa Amerika patut mengambil alih kawalan ke atas Greenland,” kata Cik Frederiksen dalam satu kenyataan lewat 4 Januari. Beliau turut menggesa Washington supaya menghentikan “ancaman terhadap sekutu sejarahnya”.

Kenyataan tegas Copenhagen muncul sehari selepas Amerika Syarikat melancarkan operasi ketenteraan di Venezuela dan menahan Presidennya, Encik Nicolas Maduro, yang kini dilaporkan ditahan di New York. Tindakan itu mengejutkan sekutu Eropah dan mencetuskan kebimbangan baharu bahawa Greenland mungkin menjadi sasaran seterusnya dalam agenda geopolitik Trump.

Encik Trump sebelum ini berulang kali menyuarakan hasrat untuk menjadikan Greenland sebahagian daripada Amerika Syarikat, dengan alasan kepentingan keselamatan negara. Kebimbangan itu semakin memuncak apabila Encik Trump, dalam wawancara telefon dengan majalah The Atlantic, menegaskan keperluan mutlak Amerika terhadap wilayah berkenaan. “Namun kami memang memerlukan Greenland, tanpa ragu. Kami memerlukannya untuk pertahanan,” Encik Trump dipetik sebagai berkata.

Apabila ditanya sama ada operasi ketenteraan di Venezuela memberi petunjuk kepada pendekatan Amerika terhadap Greenland, Encik Trump menjawab secara samar. “Itu terpulang kepada orang lain untuk menilainya. Saya benar-benar tidak tahu,” katanya, menurut laporan majalah itu.

Greenland, wilayah autonomi Denmark yang terletak di Artik, mempunyai kepentingan strategik yang besar dari sudut ketenteraan dan geopolitik. Selain kedudukannya yang penting untuk kawalan Artik, pulau itu juga kaya dengan mineral kritikal yang digunakan dalam industri teknologi tinggi, menjadikannya rebutan kuasa besar.

Ketegangan diplomatik semakin memuncak apabila Cik Katie Miller, isteri kepada Timbalan Ketua Staf Rumah Putih Stephen Miller, memuat naik imej Greenland dalam warna bendera Amerika Syarikat di platform X, disertai satu perkataan: “SOON” atau “tidak lama lagi”.

Encik Stephen Miller, suami kepada Cik Katie Miller, dikenali sebagai antara arkitek utama dasar Trump, khususnya dalam hal ehwal imigresen dan agenda domestik yang keras. Peranan berpengaruhnya dalam pentadbiran menjadikan sebarang isyarat politik daripada lingkaran terdekat Trump dipandang serius oleh sekutu Amerika.

Perdana Menteri Greenland, Encik Jens-Frederik Nielsen, menyifatkan hantaran itu sebagai “tidak menghormati”. “Hubungan antara negara dan rakyat dibina atas dasar saling menghormati dan undang-undang antarabangsa, bukannya melalui isyarat simbolik yang mengabaikan status serta hak kami,” katanya dalam satu kenyataan di media sosial.

Namun beliau turut menenangkan rakyat Greenland, sambil menegaskan bahawa masa depan wilayah itu tidak ditentukan oleh kenyataan politik atau hantaran media sosial. “Tiada sebab untuk panik atau bimbang. Negara kami bukan untuk dijual, dan masa depan kami tidak ditentukan oleh siaran di media sosial,” katanya.

Duta Denmark ke Amerika Syarikat, Encik Jesper Moeller Soerensen, turut memberi reaksi dengan menegaskan jangkaan Copenhagen terhadap penghormatan penuh ke atas kedaulatan wilayah Denmark. Dalam satu hantaran, beliau menulis bahawa Denmark menjangkakan “penghormatan sepenuhnya terhadap integriti wilayah” negaranya.

Encik Soerensen turut mengingatkan bahawa Denmark, sebagai anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (Nato), telah meningkatkan keupayaan keselamatan di Artik dan bekerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dalam hal tersebut. “Kami adalah sekutu rapat dan seharusnya terus bekerjasama sebagai sekutu,” katanya.

Langkah-langkah yang dilihat mendekati agenda Trump, termasuk pelantikan seorang utusan khas Amerika ke Greenland, telah mencetuskan kemarahan bukan sahaja di Copenhagen tetapi juga dalam kalangan pemimpin Kesatuan Eropah.