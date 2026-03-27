Diplomasi telefon Pakistan hubungkan Washington, Teheran dalam usaha tamat perang
Diplomasi telefon Pakistan hubungkan Washington, Teheran dalam usaha tamat perang
Mar 27, 2026 | 11:46 AM
Diplomasi telefon Pakistan hubungkan Washington, Teheran dalam usaha tamat perang
Pakistan pada 27 Mac mengesahkan peranan langsungnya sebagai perantara dalam menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran, ketika usaha diplomatik digiatkan bagi menamatkan peperangan di Asia Barat. Perkembangan ini berlaku dalam suasana sentimen awam yang turut memuncak di negara itu, apabila masyarakat Syiah di Pakistan mengadakan protes mengecam serangan Amerika-Israel terhadap Iran di Karachi, Pakistan, pada 18 Mac. - EPA
ISLAMABAD: Pakistan kini muncul sebagai pengantara penting dalam usaha meredakan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran, apabila negara itu giat menyampaikan mesej antara kedua-dua pihak melalui saluran diplomatik tidak langsung.
Menteri Luar Pakistan, Encik Ishaq Dar, mengesahkan bahawa rundingan antara Washington dengan Teheran sedang berlangsung melalui komunikasi yang disalurkan oleh Islamabad sebagai pengantara.
