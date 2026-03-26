Konflik AS–Iran lonjak kos sara hidup di Global Selatan dari Pakistan hingga Mesir
Gangguan bekalan baja boleh beri impak pada bekalan, harga makanan
Mar 26, 2026 | 1:52 PM
Pengguna beratur panjang di sebuah stesen gas asli termampat (CNG) di Peshawar pada 25 Mac 2026 ketika harga minyak melonjak susulan perang Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Pakistan yang bergantung kepada import minyak dan gas dari rantau Teluk menaikkan harga bahan api sekitar 20 peratus, sekali gus mencetuskan kesesakan di stesen minyak di seluruh negara. - Foto AFP
ISLAMABAD: Konflik antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran kini memberi kesan langsung kepada ekonomi negara membangun di Global Selatan merangkumi Asia, Afrika dan Asia Barat apabila harga tenaga melonjak susulan gangguan bekalan global.
Negara seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Jordan, Mesir dan Habsyah dilihat paling terdedah, terutama kerana kebergantungan tinggi kepada import tenaga serta kemampuan fiskal yang terhad untuk menyerap kenaikan harga.
