Iran tolak rundingan meski AS dakwa usaha damai berterusan
Mar 26, 2026 | 12:16 PM
Ramai rakyat Iran mengibarkan bendera kebangsaan dan memegang potret pemimpin tertinggi, Encik Mojtaba Khamenei, ketika berarak bagi menyatakan sokongan kepada angkatan tentera di pusat bandar Teheran pada 25 Mac. - Foto AFP
TEHERAN: Iran dilaporkan sedang meneliti cadangan yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat bagi menamatkan perang yang semakin meluas di Asia Barat.
Bagaimanapun ia menegaskan, tidak bercadang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington walaupun Rumah Putih mendakwa rundingan itu “berterusan” dan “produktif”.
