MANILA: Seorang doktor muda di Filipina sanggup bersiaran langsung di TikTok selama empat jam setiap malam selama enam bulan demi mengumpul wang untuk menghantar ibunya menunaikan haji di Makkah.

Dr Fatima Al-Zahra Ditti, yang lebih dikenali di media sosial sebagai ‘Doc Kulot’, berjaya menjual lebih 6,000 sabun menerusi TikTok Live dan memperoleh komisen sekitar 57 peso ($1.18) bagi setiap unit yang dijual.

