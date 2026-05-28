Doktor dari Manila jual 6,000 sabun di TikTok demi tunai impian ibu ke Makkah
May 28, 2026 | 5:30 AM
Dr Fatima Al-Zahra Ditti (dua dari kanan), bergambar bersama keluarganya di Manila menjelang keberangkatan ibunya, Cik Mimbung, ke Arab Saudi pada 4 Mei 2026 untuk menunaikan ibadah haji. - Foto ihsan FATIMA AL-ZAHRA DITTI
MANILA: Seorang doktor muda di Filipina sanggup bersiaran langsung di TikTok selama empat jam setiap malam selama enam bulan demi mengumpul wang untuk menghantar ibunya menunaikan haji di Makkah.
Dr Fatima Al-Zahra Ditti, yang lebih dikenali di media sosial sebagai ‘Doc Kulot’, berjaya menjual lebih 6,000 sabun menerusi TikTok Live dan memperoleh komisen sekitar 57 peso ($1.18) bagi setiap unit yang dijual.
