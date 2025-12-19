Projek perintis selama tiga bulan akan menyaksikan doktor swasta, yang merupakan sebahagian daripada rangkaian Koperasi GP+, bekerjasama dengan pekerja sosial Allkin Singapore. - Foto: ALLKIN SINGAPORE

Penduduk di Sengkang dan Punggol yang melawat doktor swasta (GP) tidak lama lagi boleh menerima penjagaan susulan daripada pekerja sosial.

Perkongsian baru antara sekumpulan GP dengan agensi perkhidmatan sosial (SSA) akan melanjutkan penjagaan di luar klinik kepada masyarakat agar pesakit yang mempunyai keperluan perubatan dan sosial yang lebih kompleks, mendapat sokongan lebih baik, lapor The Straits Times (ST).

Usaha perintis selama tiga bulan ini – dari Januari hingga Mac 2026 – akan menyaksikan pihak GP, yang merupakan sebahagian rangkaian Koperasi GP+, bekerjasama dengan pekerja sosial Allkin Singapura melalui rujukan dan pengurusan kes bersama.

Kedua-dua pihak menandatangani memorandum persefahaman bagi melancarkan inisiatif tersebut pada 11 Disember.

Dengan inisiatif ini, doktor GP+ kini akan menghubungkan pesakit mereka dengan rangkaian perkhidmatan Allkin, manakala pekerja sosial Allkin boleh merujuk pesakit kepada penjagaan perubatan yang sesuai dalam rangkaian GP+.

Objektif utama kerjasama ini adalah bagi pesakit mendapat manfaat daripada campur tangan lebih awal dan penjagaan lebih lancar, supaya masalah perubatan dikesan dan dirawat sebelum ia bertambah buruk.

GP+ ialah persatuan koperasi di bawah Persekutuan Koperasi Kebangsaan Singapura (SNCF). Ia mempunyai lebih 120 profesional perubatan dalam rangkaiannya, termasuk doktor keluarga dan pakar.

Kerjasama antara GP+ dengan Allkin hasil kesedaran lebih besar di Singapura bahawa pesakit harus dihubungkan dengan sumber yang sesuai dalam masyarakat untuk membantu pemulihan mereka.

Satu kajian pada 2022 yang disokong Majlis Penyelidikan Perubatan Kebangsaan Kementerian Kesihatan (MOH) mendapati bahawa walaupun perkhidmatan penjagaan asas diterapkan dalam masyarakat, namun, ia sering terhad di bilik konsultasi dan penyedia penjagaan kesihatan tidak dapat menjalankan rawatan susulan di rumah.

Ketua pegawai eksekutif Allkin, Encik Fareez Fahmy, berkata ramai pelanggannya menghadapi cabaran kesihatan, sosial dan kesihatan mental yang bertindih, dan perkongsian ini memperkukuh komitmen SSA terhadap kesejahteraan menyeluruh dengan menyediakan penjagaan perubatan yang tepat pada masanya, seiring dengan sokongan praktikal dan sosio-emosi.

Penjagaan susulan di bawah usaha perintis ini akan diputuskan berdasarkan penilaian yang dilakukan pekerja sosial Allkin. Ini mungkin termasuk sokongan penjaga, serta sokongan emosi dan psikologi.

Kerjasama ini dijalin selepas SSA melancarkan pusat perkhidmatan bersepadu terbarunya di Sengkang pada Oktober, yang menyatukan perkhidmatan kesihatan mental, belia dan warga emas di bawah satu bumbung.

Pengerusi GP+, Dr S.A. Aziz Noordin, berkata doktor penjagaan asas sering melihat bagaimana kesukaran sosial dan praktikal membentuk kesihatan pesakit, tetapi laluan untuk menghubungkan mereka dengan sokongan yang betul boleh berbeza di klinik.

“Melalui kerjasama dengan Allkin ini, GP+ sedang berusaha membangunkan kaedah lebih jelas dan lebih boleh dipercayai untuk anggota klinik kami membimbing pesakit ke perkhidmatan masyarakat apabila diperlukan,” katanya.

Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen koperasi untuk membantu anggotanya agar saling menyokong dan menyumbang kepada perjalanan penjagaan lebih berterusan untuk pesakit mereka, di samping selaras dengan usaha kebangsaan untuk memperkukuh penyelarasan antara penjagaan kesihatan dengan rakan kongsi sosial, tambah Dr Aziz.

Walaupun ahli GP mungkin tidak mempunyai semua sumber atau kemahiran untuk memenuhi keperluan pesakit yang pelbagai, namun mereka boleh memanfaatkan kepakaran dan pengalaman berbeza daripada karyawan penjagaan kesihatan koperasi, kata beliau lagi.