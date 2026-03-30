Seorang anggota pengaman Indonesia maut dalam serangan di Lebanon
Seorang anggota pengaman Indonesia maut dalam serangan di Lebanon
Tiga lagi cedera; Kementerian Luar Indonesia kutuk keras kejadian, gesa siasatan menyeluruh dilaksana
Mar 30, 2026 | 1:56 PM
Seorang anggota pengaman Indonesia maut dalam serangan di Lebanon
Seorang anggota tentera Lebanon berdiri di sebelah kenderaan Pasukan Pendamai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (Unifil) dan trak tentera Lebanon ketika ketegangan antara Israel dengan Hezbollah semakin memuncak, di tengah konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran, di Qlayaa, selatan Lebanon, pada 27 Mac. - Foto REUTERS
JAKARTA: Indonesia mengesahkan seorang anggota pengaman negara itu terkorban, manakala tiga lagi cedera selepas serangan artileri tidak langsung mengenai kedudukan Pasukan Pendamai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (Unifil) di selatan negara itu.
Kementerian Luar Indonesia menyatakan rasa dukacita mendalam dan mengutuk keras kejadian berkenaan, sambil menggesa siasatan menyeluruh dan telus dijalankan.
Laporan berkaitan
