KATHMANDU: Sekurang-kurangnya dua orang maut dan 14 lagi masih hilang selepas runtuhan salji melanda kem induk Gunung Himlung Himal di Nepal pada 27 September, ketika cuaca buruk menyukarkan operasi mencari dan menyelamat di kawasan pergunungan Himalaya itu.

Kejadian berlaku pada awal pagi 27 September di gunung setinggi 7,126 meter yang terletak di daerah Manang, berhampiran sempadan Nepal dengan Tibet, menyebabkan beberapa khemah ekspedisi tertimbus di bawah timbunan salji tebal.

Persatuan Pemandu Gunung Kebangsaan Nepal (NNMGA) mengesahkan bahawa dua mangsa yang ditemukan maut merupakan pemandu pendakian, manakala 14 lagi yang masih hilang ialah kakitangan dapur yang bekerja di kem ekspedisi tersebut.

Presiden NNMGA, Encik Tul Singh Gurung, berkata pasukan penyelamat menemukan dua mayat selepas menjalankan operasi sehingga 6 petang pada 27 September.

“Dua mayat ditemukan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi sehingga 6 petang semalam (27 September). Usaha mencari 14 pekerja ekspedisi yang masih hilang diteruskan,” katanya kepada agensi berita AFP pada 28 September.

Menurut beliau, lapan pemandu gunung terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat yang diteruskan pada 28 September selepas usaha sehari sebelumnya terganggu akibat cuaca buruk.

Empat anggota penyelamat diterbangkan menggunakan helikopter ke kawasan pergunungan itu pada 27 September dan berjaya tiba di perkampungan Phu, sebelum meneruskan perjalanan ke lokasi kejadian.

Empat lagi anggota penyelamat menunggu di lapangan terbang untuk dihantar bagi membantu operasi tersebut.

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Ketua pasukan penyelamat, Encik Mingma G Sherpa, berkata keadaan cuaca yang mencabar menyebabkan pasukannya hanya dapat tiba di lokasi kejadian pada sebelah petang, sekali gus menjejaskan peluang menyelamatkan mangsa.

“Kami mungkin dapat menyelamatkan nyawa, tetapi disebabkan cuaca buruk, kami hanya tiba di lokasi kemalangan pada sebelah petang,” katanya menerusi Facebook.

Beliau mengesahkan bahawa kedua-dua mangsa yang maut ialah pemandu pendakian, manakala mereka yang masih hilang merupakan kakitangan dapur yang bertugas di kem berkenaan.

NNMGA turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga kedua-dua mangsa dan memberi jaminan bahawa usaha mencari pekerja yang masih hilang akan diteruskan.

Pada peringkat awal, penganjur ekspedisi melaporkan sekurang-kurangnya 10 orang hilang, sebelum jumlah itu meningkat kepada 16 orang, termasuk dua mangsa yang kemudian ditemukan maut.

Gunung Himlung Himal, yang terletak berhampiran sempadan China, merupakan antara destinasi pendakian popular di Nepal dan secara umum dianggap sebagai salah satu gunung berketinggian melebihi 7,000 meter yang lebih mudah didaki.

Bagaimanapun, kedudukannya di kawasan pergunungan tinggi menyebabkan operasi menyelamat amat bergantung pada keadaan cuaca, khususnya apabila salji tebal dan jarak penglihatan yang rendah menyukarkan penerbangan helikopter.

Tragedi terbaru itu berlaku ketika Nepal masih berdepan cuaca buruk yang mencetuskan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan sejak 24 September.

Menurut agensi pengurusan bencana negara itu, sekurang-kurangnya 21 orang maut akibat banjir dan tanah runtuh susulan hujan lebat yang melanda negara berkenaan sejak 24 September lalu.

Pihak berkuasa sebelum ini telah mengeluarkan amaran cuaca buruk di seluruh Nepal sepanjang hujung minggu, dengan hujan lebat melanda kebanyakan kawasan, manakala salji dilaporkan turun di kawasan pergunungan tinggi di utara negara itu.

Keadaan tersebut menyebabkan jalan raya dan laluan pendakian terjejas, sekali gus memaksa pihak berkuasa menggantung sementara kegiatan mendaki gunung dan merentas hutan di beberapa kawasan berisiko.

Nepal juga masih dalam proses pemulihan selepas banjir besar akibat runtuhan glasier pada 26 Ogos lalu yang meragut lebih 1,400 nyawa dan menyebabkan lebih 6,000 orang dilaporkan hilang.

Bencana itu turut memusnahkan rumah, jalan raya dan pelbagai prasarana penting, sekali gus menambahkan cabaran kepada pihak berkuasa yang kini terpaksa menangani beberapa bencana alam dalam tempoh singkat.

Nepal mempunyai lapan daripada 14 gunung tertinggi di dunia yang melebihi 8,000 meter, menjadikan kegiatan pendakian gunung dan pelancongan pengembaraan antara sumber pendapatan penting negara Himalaya itu.

Bagaimanapun, kejadian runtuhan salji terbaru di Himlung Himal sekali lagi memperlihatkan risiko yang dihadapi pekerja ekspedisi dan pendaki, khususnya ketika cuaca buruk melanda kawasan pergunungan tinggi. - Agensi berita

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