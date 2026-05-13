JAKARTA: Dua pegawai kanan syarikat tenaga negara Indonesia dan seorang perunding teknologi dijatuhi hukuman penjara oleh mahkamah Jakarta dalam dua kes rasuah berprofil tinggi yang membabitkan kerugian berbilion rupiah kepada negara.

Mahkamah Rasuah Jakarta pada 12 mei menjatuhkan hukuman penjara enam tahun terhadap bekas Presiden Pengarah Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, atas kes rasuah berkaitan pengadaan dan pengurusan bahan api yang didakwa menyebabkan kerugian negara mencecah 285 trilion rupiah (S$16.3 bilion).