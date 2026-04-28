JAKARTA: Sekurang-kurangnya 14 orang maut manakala 84 lagi cedera selepas sebuah tren komuter bertembung dengan tren jarak jauh di Bekasi, kawasan pinggir Jakarta, pada malam 27 April.

Kemalangan berlaku sekitar jam 8.52 malam berhampiran Stesen Bekasi Timur - laluan rel yang sibuk di kawasan metropolitan itu - melibatkan tren komuter (KRL) dan tren Argo Bromo Anggrek yang sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, Jawa Timur.