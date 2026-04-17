Dubai siap stesen teksi udara pertama, operasi dijangka bermula akhir 2026
Apr 17, 2026 | 3:10 PM
Putera Mahkota Dubai, Sheikh Hamdan Mohammed, yang juga Timbalan Perdana Menteri Amiriah Arab Bersatu, melawat “stesen teksi udara elektrik berlepas dan mendarat menegak (eVTOL) pertama yang dibina khas” di Dubai. - Foto Pejabat Media Kerajaan Dubai
DUBAI: Dubai mengumumkan kejayaan menyiapkan stesen teksi udara pertama di dunia, dengan operasi komersial dijangka bermula menjelang akhir 2026.
Putera Mahkota Dubai, Sheikh Hamdan Mohammed, yang juga Timbalan Perdana Menteri Amiriah Arab Bersatu (UAE), melawat kemudahan tersebut yang digambarkan sebagai stesen pertama direka khas untuk operasi pesawat elektrik berlepas dan mendarat secara menegak (eVTOL).
