JAKARTA: Pendakwa tentera Indonesia pada 29 April mendakwa empat pegawai tentera atas dakwaan terlibat dalam serangan asid terhadap seorang aktivis hak asasi manusia yang lantang mengkritik peluasan peranan tentera dalam pentadbiran awam.

Empat pegawai itu berdepan pertuduhan melakukan serangan berat secara terancang mengikut Kanun Jenayah Indonesia, yang membawa hukuman maksimum penjara 12 tahun jika sabit kesalahan, menurut dokumen mahkamah.

