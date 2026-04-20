Topic followed successfullyGo to BHku
Kes serangan asid aktivis: Selepas sebulan siasatan masih berjalan
Apr 20, 2026 | 5:30 AM
Anggota Pasukan Advokasi untuk Demokrasi (Taud) memegang poster selepas satu sidang media di Jakarta, Indonesia, pada 16 Mac 2026, sebagai tanda perpaduan terhadap Encik Andrie Yunus, seorang aktivis yang juga timbalan penyelaras kumpulan hak asasi Indonesia, Suruhanjaya Orang Hilang dan Mangsa Keganasan (KontraS), yang melecur akibat disimbah asid pada 12 Mac oleh dua penyerang menaiki motosikal yang tidak dikenali. - Foto REUTERS
Sudah lebih 30 hari sejak aktivis hak asasi berusia 27 tahun, Encik Andrie Yunus, diserang oleh dua lelaki bermotosikal yang menyimbah asid ke arahnya ketika beliau menunggang motosikal pada petang Khamis, 12 Mac, selepas meninggalkan pejabat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta Pusat.
Timbalan penyelaras Suruhanjaya Orang Hilang dan Mangsa Keganasan (KontraS) itu telah menjalani lima pembedahan termasuk cantuman kulit dan dijangka menjalani lebih banyak pembedahan dalam beberapa bulan akan datang bagi memulihkan matanya.
Laporan berkaitan
