Pegawai kanan tentera Indonesia letak jawatan susulan serangan asid terhadap aktivis
Mar 26, 2026 | 3:46 PM
Aktivis daripada Pasukan Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) memegang poster sebagai tanda sokongan kepada Andrie Yunus dalam satu sidang media di pejabat YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat pada 16 Mac 2025. - FOTO IHSAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)
JAKARTA: Seorang pegawai kanan tentera Indonesia melepaskan jawatan susulan serangan asid terhadap seorang aktivis hak asasi yang lantang mengkritik perluasan peranan tentera, menurut jurucakap pada 26 Mac.
Mangsa, Encik Andrie Yunus, timbalan koordinator Suruhanjaya Orang Hilang dan Mangsa Keganasan (KontraS), mengalami kecederaan melecur pada kira-kira 20 peratus muka dan badan selepas diserang oleh individu bermotosikal pada 12 Mac.
Laporan berkaitan
