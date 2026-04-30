Epstein peroleh kiswah Kaabah untuk ‘masjid’ di pulau peribadinya
Apr 30, 2026 | 11:01 AM
NEW YORK: Jeffrey Epstein dilaporkan menghabiskan masa bertahun-tahun membina hubungan dengan tokoh berpengaruh di Timur Tengah bagi mengejar dua kepentingan yang saling berkait, iaitu peluang perniagaan dan minatnya mengumpul artifak Islam yang jarang ditemui.
Dokumen yang dikeluarkan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat pada Januari mendedahkan bagaimana Epstein, yang meninggal dunia pada 2019 ketika menunggu perbicaraan atas tuduhan pemerdagangan seks, berusaha memperluas rangkaiannya dalam kalangan golongan kaya dan berkuasa, sambil menghias sebuah bangunan luar biasa di pulau peribadinya, Little Saint James, di Caribbean.
