Gabenor Kalimantan Timur mohon maaf isu perbelanjaan kerusi urut, akuarium
Apr 27, 2026 | 3:30 PM
Gabenor Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memohon maaf berhubung isu perbelanjaan kerusi urut dan akuarium. Pada Mac lalu, beliau turut memulangkan kenderaan rasmi baharu bernilai 8.5 bilion rupiah (S$642,000) susulan kritikan meluas orang ramai yang menganggapnya sebagai perbelanjaan berlebihan. - Foto Instagram Rudy Mas’ud
SAMARINDA: Gabenor Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memohon maaf kepada orang ramai selepas dikritik hebat berhubung peruntukan Rp25 bilion rupiah (S$1.8 juta) bagi kerja pengubahsuaian kediaman rasmi, termasuk cadangan membeli kerusi urut dan membina akuarium air masin menggunakan dana pemerintah negeri.
Dalam satu kenyataan video yang dimuat naik di Instagram pada 27 April, Encik Rudy berkata projek pengubahsuaian itu tetap diteruskan kerana telah diluluskan oleh pentadbiran sebelumnya.
