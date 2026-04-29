Gambar Trump bakal dipapar dalam pasport khas AS sempena ulang tahun merdeka
Gambar Trump bakal dipapar dalam pasport khas AS sempena ulang tahun merdeka
Apr 29, 2026 | 12:29 PM
Gambar Trump bakal dipapar dalam pasport khas AS sempena ulang tahun merdeka
Pasport Amerika Syarikat yang memaparkan imej dan tandatangan Presiden Donald Trump seperti dalam lakaran yang dikeluarkan Jabatan Negara di Washington, D.C., pada 28 April. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Gambar Presiden Donald Trump akan dipaparkan dalam sebilangan pasport Amerika Syarikat edisi khas, kata pegawai pada 28 April, dalam langkah yang memecahkan kebiasaan dan sekali lagi menunjukkan usaha beliau meletakkan identiti peribadinya pada institusi pemerintah.
Jabatan Negara Amerika mengesahkan pihaknya akan menawarkan pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 Perisytiharan Kemerdekaan Amerika pada 2026, selepas perkara itu dilaporkan oleh Fox News dan The Bulwark.
