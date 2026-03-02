Gamelan hiasi landskap berbilang budaya S’pura
Bukan sahaja hargai muzik bahkan juga seni pertukangan agar gamelan terus segar di pentas moden
Di sebuah perkampungan sunyi di pinggir Surabaya, Indonesia, suasana sepi dipecahkan oleh dentingan tukul yang jatuh perlahan dan tepat ke atas logam.
Percikan api kelihatan dari relau ketika petukang membentuk gangsa cair, dengan setiap hentakan bergema seperti degupan jantung.
Di sebuah bengkel tuangan tradisional di Jawa, satu set alat muzik gamelan sedang dibentuk, ditempah oleh Artusik, sebuah kolektif kebudayaan dan kreatif berpusat di Singapura yang berakar pada warisan dan berkembang dalam seni kontemporari.
Pada November 2025, Berita Harian (BH) menyertai Artusik untuk menyaksikan sendiri bagaimana petukang mahir bekerja.
Berpegang pada teknik yang diwarisi sejak ratusan tahun, mereka memilih kaedah buatan tangan berbanding pengeluaran kilang.
Bagi para tukang ini, matlamatnya bukan sekadar menghasilkan mutu barangan unggul, malah memelihara satu warisan hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Artusik diasaskan oleh pemuzik, Shahneezar Shahnan, 39 tahun, bersama guru muzik dan pemain piano, Nabillah Jalal, 33 tahun.
Usaha sama itu adalah bagi mengangkat warisan Nusantara dalam landskap masyarakat berbilang budaya Singapura.
Melalui persembahan bersifat imersif serta penglibatan masyarakat di acara korporat dan kebudayaan, Artusik membawa alat muzik Nusantara ke dalam ensembel moden yang fleksibel.
Di teras usaha ini membolehkan tradisi Nusantara bergandingan secara harmoni dengan alat muzik Barat.
Namun, penalaan menjadi satu cabaran. Mencapai keharmonian ini memerlukan satu penyelesaian teknikal.
Gamelan tradisional ditala mengikut skala slendro dan pelog yang berusia ratusan tahun, yang tidak sejajar secara semula jadi dengan skala kromatik 12 nada Barat.
Bagi merapatkan jurang itu, Artusik menempah satu set gamelan yang ditala secara kromatik.
Walaupun bukan yang pertama menggunakan penalaan sedemikian, pilihan itu dibuat secara strategik bagi membolehkan gamelan memainkan muzik moden dengan lebih fleksibel dan selari bersama alat muzik Barat.
Penggunaan julat kromatik memastikan gamelan kekal sebagai suara yang hidup dan relevan dalam konteks masa kini.
Perkembangan ini mengundang penonton daripada pelbagai peringkat usia untuk menghargai bukan sahaja muziknya, bahkan juga seni pertukangan di sebaliknya, sambil memastikan gamelan terus mempunyai tempat di pentas moden.