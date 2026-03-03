Gaza kurang bahan api, makanan setelah Israel tutup lintasan susulan perang Iran

JALURAN GAZA: Gaza kini menghadapi masalah kekurangan bekalan bahan api dan makanan selepas Israel menyekat kemasukan bahan api dan barangan ke wilayah itu atas alasan pertempuran dengan Iran.

Tentera Israel menutup semua lintasan sempadan Gaza pada 28 Februari selepas mengumumkan serangan udara ke atas Iran yang dijalankan bersama Amerika Syarikat.

Pihak berkuasa Israel menyatakan lintasan itu tidak boleh dikendalikan dengan selamat semasa perang dan belum menyatakan berapa lama ia akan ditutup.

Gaza bergantung sepenuhnya kepada bahan api yang dibawa masuk melalui trak dari Israel dan Mesir.

Kekurangan bekalan segar akan membahayakan operasi hospital dan mengancam perkhidmatan air dan sanitasi, kata pegawai tempatan.

Kebanyakan rakyat Palestin di Gaza kehilangan tempat tinggal selepas perang dua tahun meletus antara Israel dengan Hamas.

“Saya jangkakan kita mungkin mempunyai masa beberapa hari,” kata pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Cik Karuna Herrmann, yang bertanggungjawab ke atas pengedaran bahan api di Gaza.

Encik Amjad Al-Shawa, pemimpin bantuan Palestin di Gaza yang bekerjasama dengan PBB dan badan-badan bukan pemerintah, menganggarkan bekalan bahan api boleh bertahan selama tiga atau empat hari, manakala stok sayur-sayuran, tepung dan keperluan lain juga boleh habis tidak lama lagi jika lintasan terus ditutup.

Agensi tentera Penyelaras Kegiatan Pemerintah di Wilayah (Cogat) Israel, yang mengawal akses ke Gaza, mendakwa makanan yang mencukupi telah dihantar ke wilayah itu sejak permulaan gencatan senjata pada Oktober 2025 bagi memenuhi keperluan penduduk.

“Bekalan sedia ada dijangka mencukupi untuk tempoh yang panjang,” kata Cogat, tanpa mengulas lanjut.

Namun, ia enggan mengulas mengenai potensi kekurangan bahan api di Gaza akibat sekatan terkini itu.

Gencatan senjata itu adalah sebahagian daripada rancangan lebih luas yang disokong Amerika untuk menamatkan perang yang melibatkan pembukaan semula lintasan sempadan Rafah dengan Mesir, meningkatkan aliran bantuan ke wilayah Gaza dan membina semula wilayah yang hampir musnah sepenuhnya itu.

Rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza, Encik Hamada Abu Laila, berkata penutupan itu menimbulkan kebimbangan tentang kembalinya masalah kebuluran yang pernah melanda sebahagian wilayah itu pada 2025 selepas Israel menyekat penghantaran bantuan selama 11 minggu.