Gegaran luar biasa kuat, penduduk sangka ajal sudah tiba

Gegaran luar biasa kuat, penduduk sangka ajal sudah tiba

Gegaran luar biasa kuat, penduduk sangka ajal sudah tiba

KUMAMOTO (Jepun): Mangsa yang terselamat daripada gempa bumi bermagnitud 7.1 yang menggegarkan wilayah Kumamoto di barat daya Jepun berkongsi pengalaman ngeri ketika bangunan bergoncang hebat, dengan ramai penduduk mengakui masih dihantui trauma dan ketakutan susulan gegaran yang terus berlaku sejak bencana itu melanda pada lewat 28 Julai.

Walaupun operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, tumpuan penduduk kini beralih kepada usaha memulihkan kehidupan yang musnah dalam sekelip mata, di samping berdepan kebimbangan kemungkinan berlaku gempa bumi lebih besar.

Bagi Encik Hiroko Ogata, 75 tahun, detik itu sukar dipadamkan daripada ingatannya.

Pemilik bersama restoran Sendan Shokudo di bandar Yatsushiro itu berkata beliau baru sahaja memasuki premis apabila bangunan berkenaan bergoncang dengan kuat tanpa sebarang amaran.

Barangan di rak dapur bertaburan ke lantai, manakala mangkuk dan gelas berkecai akibat gegaran yang luar biasa kuat.

“Saya benar-benar terkejut dan ketakutan. Saya terus berlindung di bawah meja, tetapi meja itu sendiri bergerak ke kanan dan ke kiri bersama saya. Saya fikir saya akan mati,” katanya.

Encik Ogata berkata beliau membesar di Yatsushiro dan sudah biasa dengan kejadian gempa bumi kerana kawasan itu berada dalam zon yang aktif mengalami pergerakan tektonik.

Namun, menurutnya, gegaran kali ini adalah yang paling kuat pernah dirasainya.

“Gempa bumi pada 2016 langsung tidak setanding dengan kali ini,” katanya.

Pada 2016, dua gempa bumi kuat yang melanda Kumamoto mengorbankan 277 orang dan mencederakan lebih 2,800 yang lain.

Gempa terbaharu itu turut menyebabkan kerosakan besar di beberapa kawasan di wilayah berkenaan.

Operasi menyelamat kini tertumpu di pusat beli-belah Aeon di Bandar Kumamoto, di mana puluhan individu dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan.

Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi, menyifatkan usaha menyelamat sebagai “perlumbaan dengan masa” dan mengarahkan semua agensi kecemasan bekerja tanpa henti sepanjang malam.

Sejurus selepas gempa berlaku, pemerintah menggerakkan kira-kira 4,600 anggota penyelamat, termasuk pasukan bomba, polis dan Pasukan Pertahanan Diri Jepun, ke kawasan terjejas.

Tidak jauh dari pusat beli-belah Aeon, seorang lagi mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Cik Yui turut menceritakan pengalaman mencemaskan ketika berada di pejabat belakang kedai kek miliknya.

“Saya langsung tidak dapat membezakan sama ada bunyi yang saya dengar datang daripada gempa bumi atau letupan.

“Saya hanya mampu memegang kerusi yang saya duduki ketika bangunan bergoncang bertalu-talu,” katanya.

Beliau berkata kejadian itu berlaku terlalu pantas sehingga beliau sendiri tidak sempat berasa takut.

“Saya tidak tahu apa yang saya rasa ketika itu. Sehingga sekarang saya masih tidak tahu bagaimana hendak menggambarkan pengalaman itu,” katanya.

Gempa itu turut menyebabkan gangguan besar terhadap kehidupan harian penduduk.

Puluhan ribu isi rumah di sekitar Bandar Kumamoto terputus bekalan elektrik dan air bersih, manakala sekurang-kurangnya 45 kemudahan kesihatan mengalami kerosakan.

Antara bangunan bersejarah yang terjejas ialah Istana Kumamoto yang dibina pada abad ke-17 apabila sebahagian dinding luarnya runtuh, manakala dewan utama Kuil Yatsushiro musnah sepenuhnya.

Seorang penduduk, Encik Michal Posan, 25 tahun, berkata keadaan menjadi semakin sukar apabila bekalan makanan dan air bersih mula berkurangan.

“Televisyen menghempap saya, cermin rumah pecah dan jalan raya di sekitar kediaman turut rosak.

“Saya sudah menyediakan beg kecemasan kerana gegaran susulan masih berlaku tanpa henti,” katanya.

Seorang lagi penduduk berkata ramai penduduk masih bimbang kemungkinan berlaku gempa bumi kedua yang lebih kuat.

“Kami masih ingat kejadian pada 2016 apabila satu lagi gempa besar berlaku beberapa hari selepas gegaran pertama,” katanya.

Kebimbangan itu turut dikongsi Agensi Meteorologi Jepun.

Pegawainya, Encik Shinji Kiyomoto, menggesa orang ramai supaya terus berwaspada kerana kemungkinan berlaku gegaran susulan yang kuat masih wujud.

Agensi Meteorologi Jepun mengingatkan bahawa siri gempa bumi Kumamoto pada 2016 berlaku dalam beberapa fasa dan menyebabkan kerosakan yang lebih besar selepas gegaran awal.

Bagi Ogata, cabaran sebenar kini bukan sekadar membersihkan restoran yang musnah, tetapi mengatasi ketakutan setiap kali bumi kembali bergegar.

“Seluruh restoran berselerak dan saya sendiri tidak tahu di mana hendak bermula.

“Tetapi kami perlu membuka semula restoran secepat mungkin kerana itulah sumber rezeki kami.

“Masalahnya, setiap kali saya mula mengemas, berlaku lagi gegaran susulan dan saya terpaksa berhenti. Selepas itu saya sambung semula, kemudian berlaku lagi gegaran. Semuanya berjalan sangat perlahan.

“Jika gegaran susulan terus berlaku seperti sekarang, ia benar-benar memberi tekanan,” katanya.

Cik Yui pula berkata kedai kek miliknya masih belum dapat beroperasi kerana beliau belum mengetahui tahap kerosakan terhadap peralatan perniagaan.

“Saya masih belum memeriksa sama ada ketuhar dan mesin lain masih boleh digunakan.

“Selepas semuanya diperiksa, barulah saya tahu sama ada kami boleh membuka semula kedai atau tidak,” katanya.