JAKARTA: Naib Presiden Indonesia, Encik Gibran Rakabuming Raka, menyatakan hasrat untuk meletak jawatan selepas kontroversi mengenai kelayakan akademiknya semakin memuncak.

Dengan itu, ia sekali gus membuka kemungkinan beliau menghadapi proses pemecatan oleh Parlimen.

Hasrat itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama dua setengah jam di kediaman rasmi Presiden di kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada 10 November.

Setiausaha Negara Indonesia, Encik Prasetyo Hadi, berkata Encik Gibran, 39 tahun, menyuarakan hasrat tersebut susulan keputusan Mahkamah Perlembagaan dan Mahkamah Agung yang menimbulkan persoalan mengenai kelayakannya memegang jawatan Naib Presiden.

“Dalam perbincangan itu, Naib Presiden menyatakan hasrat untuk meletak jawatan mengambil kira perkembangan keadaan semasa,” katanya kepada wartawan.

Bagaimanapun, Encik Prasetyo menafikan laporan bahawa Encik Prabowo menolak permintaan tersebut, tetapi tidak menjelaskan sama ada beliau sudah menerimanya.

Encik Gibran turut meminta peluang untuk membuktikan kesahihan dokumen pendidikannya melalui proses undang-undang di Mahkamah Pentadbiran Negara.

Encik Gibran, anak sulung mantan Presiden Joko Widodo, pernah menuntut di Sekolah Menengah Orchid Park di Singapura dan UTS Insearch di Australia sebelum memperoleh ijazah sarjana muda daripada Institut Pembangunan Pengurusan Singapura (MDIS).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Kementerian Kesihatan Malaysia berkata pihaknya sedang menunggu keputusan analisis makmal terhadap produk yang terjejas dan akan menjalankan pemeriksaan susulan di kilang Gardenia Bakeries KL di Kuala Lumpur.

Isu keracunan makanan KL: Gardenia tegas operasi di S’pura, M’sia berasingan

Nov 10, 2026 | 7:50 PM
Suspek dalam kejadian serangan yang berlaku pada subuh di Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 8 November, turut dipercayai mencetuskan kebakaran di hadapan masjid terlebih dahulu sebelum menyerang jemaah yang cuba memadamkan api.

3 cedera diserang lelaki bersenjata kapak ketika solat subuh di Jakarta

Nov 10, 2026 | 3:06 PM
mockram kassim, meninggal dunia, penerbit TV

Dunia penyiaran kehilangan perintis hiburan Melayu, Mockram Kassim

Nov 10, 2026 | 11:43 AM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh (kanan), menyampaikan cenderamata kepada  Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT), Datuk Seri Jana Santhiran Muniayan, di Putrajaya.

Johor cadang bina Stesen KTM Komuter di Arena Larkin

Nov 10, 2026 | 6:49 PM
tukang jahit larkin

Tukang jahit Larkin rindu pelanggan S’pura yang kini kurang tempah baju 

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
haji 2027, pakej haji, MUIS

Haji 2027: Muis luluskan 37 pakej, pilihan 18 hari lebih murah

Nov 5, 2026 | 5:43 PM
T3at3r Muzikal Collective, Muzikal Tari M3kar M3wangi, seni tarian teater muzik

‘Muzikal Tari: M3kar M3wangi’ dibawa sampai ke Perancis dan Sepanyol

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Encik Rahim Raus (depan, empat dari kiri) bersama isterinya (depan, lima dari kiri), dua anak perempuannya (yang paling kiri dan kanan) berserta menantu dan cucu-cucunya.

“Saya mahu membuat persiapan sebaik-baiknya” : Mengapa bapa ini membuat LPA

Oct 23, 2026 | 5:30 AM
Ah Boys to Firefighters, Zhin Sadali, Iskandar Shah

Zhin Sadali, Iskandar Shah tepis bahang kritikan, sahut cabaran filem ‘Ah Boys To Firefighters’

Oct 13, 2026 | 4:39 PM
serangan selat hormuz

Serangan di Selat Hormuz capai tahap tertinggi sejak perang Iran bermula

Oct 15, 2026 | 3:22 PM

Dalam sidang media pada hari sama, Encik Gibran berkata Encik Prabowo menasihatinya supaya meneruskan usaha mencabar keputusan mahkamah dengan mengemukakan semua rekod akademiknya.

“Saya menghormati segala pandangan, kritikan dan cadangan masyarakat mengenai keadaan sekarang.

“Saya tidak mahu perkembangan ini menjadi kontroversi politik yang berpanjangan,” katanya.

Menurut Encik Gibran, Encik Prabowo memberikan pelbagai nasihat, termasuk supaya beliau mempertahankan kelayakan akademiknya melalui saluran undang-undang.

Kontroversi itu berpunca daripada keputusan Mahkamah Perlembagaan pada 6 Oktober yang menolak satu permohonan berkaitan kelayakan Encik Gibran.

Bagaimanapun, dalam alasan penghakimannya, mahkamah menyatakan tiada dokumen yang membuktikan Encik Gibran menamatkan pendidikan di luar negara yang setaraf dengan kelulusan sekolah menengah atas Indonesia.

Keadaan bertambah rumit apabila Mahkamah Agung pada 30 Oktober membatalkan sijil penyetaraan pendidikan sekolah menengah yang digunakan Encik Gibran, ketika mendaftar sebagai calon Naib Presiden dalam pilihan raya 2024.

Mahkamah Perlembagaan bagaimanapun menjelaskan ia tidak mempunyai kuasa untuk membatalkan kelayakan Encik Gibran secara langsung kerana tanggungjawab itu terletak pada institusi lain.

Keputusan berkenaan mencetuskan desakan supaya Parlimen menyiasat sama ada Gibran memenuhi syarat undang-undang untuk terus memegang jawatan.

Parlimen Indonesia menyambung persidangan pada 10 November selepas berehat selama sebulan, ketika beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mula mengumpulkan tandatangan bagi mengemukakan usul menyatakan pendapat terhadap Encik Gibran.

Menurut laporan The Straits Times, borang untuk menyokong usul tersebut sudah diedarkan kepada anggota Parlimen sejak 7 November.

Usul tersebut kemudian perlu mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang pleno, dengan kehadiran minimum dua pertiga keseluruhan anggota DPR.

Sekiranya diluluskan, kes itu akan dirujuk kepada Mahkamah Perlembagaan untuk menentukan sama ada berlaku pelanggaran undang-undang yang serius atau Encik Gibran tidak lagi memenuhi syarat memegang jawatan.

Keputusan akhir mengenai pemecatannya terletak pada Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang perlu memenuhi syarat kehadiran dan sokongan majoriti yang ditetapkan.

Perkembangan tersebut berlaku ketika hubungan politik antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden, Encik Joko ‘Jokowi’ Widodo, yang juga bapa Encik Gibran, dilaporkan semakin tegang.

Encik Gibran memainkan peranan penting membantu Encik Prabowo mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya Presiden 2024, selepas Encik Jokowi memberikan sokongan tidak langsung kepada bekas pesaing politiknya itu.

Namun, sepanjang hampir dua tahun memegang jawatan, Encik Gibran dilihat kurang menonjol dan jarang tampil bersama Encik Prabowo dalam acara rasmi.

Ketegangan politik turut terserlah apabila tiga ahli politik kanan Parti Solidariti Indonesia (PSI) yang memegang jawatan dalam Kabinet Encik Prabowo mengumumkan pengunduran mereka daripada parti itu pada 9 November.

PSI dipimpin adik Gibran, Encik Kaesang Pangarep, dan merupakan antara parti yang menyokong pencalonan Encik Gibran pada 2024.

Sementara itu, beberapa kumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar bangunan Parlimen di Jakarta Pusat pada 10 November bagi mendesak proses pemecatan Encik Gibran dimulakan.

Mereka membawa sepanduk dengan slogan seperti ‘#GibranLetakJawatan’ dan ‘Pecat Gibran’.

Penyelaras Gabungan Nasional Wanita Indonesia, Cik Meri Samiri, berkata kumpulannya sudah mengadakan bantahan selama 21 hari dan mengumpulkan tandatangan orang ramai yang menyokong peletakan jawatan Encik Gibran.

Menurutnya, rakyat Indonesia berhak dipimpin oleh individu yang mempunyai kelayakan dan integriti.

“Kami mahukan pemimpin yang mempunyai diploma yang sah,” katanya. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Parti politik Indonesia pertimbang siasatan Parlimen terhadap kelayakan akademik Naib PresidenNov 5, 2026 | 2:33 PM
Kelayakan pendidikan Naib Presiden Indonesia dicabar di mahkamahSep 22, 2026 | 2:41 PM
Indonesianaib presiden