Pihak perbandaran mendapati kira-kira 350 pokok buluh di laluan hutan buluh di Arashiyama Kyoto, Jepun, telah rosak dek grafiti sejak musim bunga 2025. - Foto FACEBOOK

KYOTO: Tumbuhan yang mempesonakan di Laluan Dusun Buluh yang popular di Arashiyama Kyoto semakin menghadapi kerosakan serius akibat grafiti.

Laluan pejalan kaki yang melalui hutan buluh di daerah Ukyo itu dikunjungi oleh pelancong dalam negara dan antarabangsa.

Siasatan pihak perbandaran mendapati kira-kira 350 pokok buluh di laluan tersebut telah rosak sejak musim bunga 2025.

Pada 17 November, mereka yang berjalan melalui laluan tersebut mendapati tulisan bahasa Jepun, Korea dan Cina serta jenis tulisan lain yang diukir pada batang buluh di kedua-dua belah laluan.

Seorang pekerja syarikat berusia 34 tahun yang berkunjung bersama rakannya dari Kasugai, wilayah Aichi, mengeluh: “Terdapat grafiti di mana-mana, sungguh merosakkan pemandangan.”

Menurut pegawai kerajaan Bandar Kyoto, terdapat sekitar 2.3 hektar tanah milik pihak perbandaran di sepanjang laluan tersebut, dengan anggaran 7,000 batang buluh tumbuh secara semula jadi di sana.

Pemeriksaan di sepanjang laluan tersebut pada 6 Oktober mendapati kira-kira 350 pokok telah rosak.

Polis wilayah Kyoto menganggap grafiti itu sebagai perbuatan merosakkan harta benda.

Sebagai tindak balas kepada isu yang semakin buruk, persatuan tempatan seperti daerah membeli-belah berdekatan telah menutup grafiti tersebut dengan pita pelekat hijau.

Sejak Oktober, poster amaran dalam empat bahasa – Jepun, Inggeris, Cina dan Korea – telah diletakkan di pagar di sepanjang laluan dan sekitar 50 beca, yang berbunyi: “Tolong jangan rosakkan hutan buluh. Merosakkan buluh sepatutnya menjadi satu perbuatan jenayah.”