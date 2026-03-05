Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Guardiola yakin City dapat pintas Arsenal selepas seri dengan Forest

Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, mempertahankan pemainnya meskipun kecewa kerana seri dengan Nottingham Forest dalam perlawanan di Stadium Etihad pada 4 Mac 2026. - Foto REUTERS

MANCHESTER (England): Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, berkata perlumbaan bagi juara Liga Perdana England (EPL) masih belum tamat meskipun pasukannya kecewa selepas seri 2-2 menentang Nottingham Forest.

Ini sekali gus memberikan kelebihan kepada pendahulu liga Arsenal.

Pasukan Guardiola dua kali melepaskan kelebihan di Stadium Etihad apabila gol daripada Antoine Semenyo dan Rodri disamakan oleh jaringan Morgan Gibbs-White dan kemudian Elliot Anderson.

Dalam detik terakhir, percubaan Savinho diselamatkan dari garisan oleh Murillo, menambahkan lagi kekecewaan City.

Kegagalan City sudah cukup mengecewakan, tetapi berita dari selatan England bertambah buruk apabila Arsenal menang 1-0 di Brighton, menyebabkan perlumbaan juara EPL di luar kawalan City.

Kini Arsenal mendahului City dengan tujuh mata, dengan satu lebih perlawanan, dan mengawal nasib mereka sendiri dalam mengejar gelaran pertama sejak 2004.

City masih mempunyai satu perlawanan menentang Gunners di Etihad pada April, tetapi Guardiola pasti akan menyesali satu lagi perlawanan yang menyaksikan pasukannya kehilangan kawalan pada separuh masa kedua.

Bukan kali pertama musim ini City tergelincir pada separuh masa kedua, menjadikan jumlah mata yang hilang daripada kedudukan menang musim ini kepada 13 mata.

Namun, Guardiola yakin City masih mampu mengejar Arsenal dalam sembilan perlawanan terakhir.

“Masih banyak perlawanan untuk dimainkan, mereka (Arsenal) kurang satu.

“Ada perlawanan di mana kami sebenarnya tidak patut kalah. Hari ini secara keseluruhan kami bermain dengan baik selama 90 minit,” kata Guardiola.

Beliau enggan mengulas tuntutan penalti City pada penghujung perlawanan apabila Haaland dijatuhkan selepas menewaskan penjaga gol Forest, Mats Sels, dengan keputusan dibatalkan kemudiannya.

“Saya sentiasa percaya kita kena lakukan dengan lebih baik supaya pengadil tidak campur tangan. Ia tanggungjawab kita untuk melakukan yang lebih baik.

“Akhirnya, kami mencipta banyak peluang menentang pasukan yang sangat defensif. Kami dinamik. Mungkin sedikit kurang berhubung dengan Erling (Haaland), pergerakannya luar biasa. Secara keseluruhan permainan sudah tampak baik,” kata Guardiola lagi.

Momentum perlumbaan kejuaraan kini jelas di tangan Arsenal, tetapi perhatian Guardiola beralih kepada perlawanan pusingan kelima Piala FA menentang Newcastle hujung minggu ini sebelum menghadapi pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara menentang Real Madrid.

“Rasanya kami ada satu perlawanan untuk dimainkan,” kata Guardiola apabila ditanya tentang perlumbaan juara.