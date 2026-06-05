Gunung Lewotobi Laki-Laki meletus beberapa kali, lapangan terbang ditutup

FOTO FAIL: Gunung Lewotobi Laki-Laki meletus seperti yang dilihat dari kampung Boru di Nusa Tenggara Timur pada 22 September 2025. - Foto AFP

FOTO FAIL: Gunung Lewotobi Laki-Laki meletus seperti yang dilihat dari kampung Boru di Nusa Tenggara Timur pada 22 September 2025. - Foto AFP

Gunung Lewotobi Laki-Laki meletus beberapa kali, lapangan terbang ditutup

Gunung Lewotobi Laki-Laki meletus beberapa kali, lapangan terbang ditutup

JAKARTA: Gunung Lewotobi Laki-Laki di wilayah Flores, timur Indonesia meletus beberapa kali pada 5 Jun sehingga memuntahkan debu dan asap tebal tinggi ke udara, sekali gus memaksa sebuah lapangan terbang tempatan ditutup sementara, menurut pihak berkuasa Indonesia.

Agensi Vulkanologi Indonesia dalam kenyataan memaklumkan gunung berapi setinggi 1,584 meter itu meletus sekitar 11.15 pagi waktu tempatan dengan debu, asap dan serpihan gunung berapi dilaporkan melambung sehingga 2.5 kilometer ke udara.

Letusan terbaru itu berlaku selepas beberapa siri letusan lain direkodkan lebih awal pada hari yang sama.

Pihak berkuasa berkata status Gunung Lewotobi Laki-Laki kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi Indonesia.

Zon larangan sejauh lima kilometer dari kawah gunung turut dikuatkuasakan bagi mengelakkan penduduk menghampiri kawasan berbahaya.

Agensi Vulkanologi Indonesia turut mengingatkan penduduk yang tinggal berhampiran sungai supaya berwaspada terhadap kemungkinan berlaku banjir lahar sekiranya hujan lebat turun di kawasan berkenaan.

Lahar ialah aliran lumpur bercampur abu dan material gunung berapi yang boleh bergerak pantas serta merosakkan penempatan dan prasarana.

“Penduduk di kawasan berhampiran sungai perlu sentiasa berjaga-jaga terhadap ancaman aliran lahar terutama ketika hujan lebat,” menurut kenyataan agensi itu.

Susulan letusan tersebut, operasi di sebuah lapangan terbang tempatan di Maumere yang terletak kira-kira 60 kilometer di barat Gunung Lewotobi Laki-Laki digantung sementara.

Ketua lapangan terbang, Encik Partahian Panjaitan berkata penutupan itu menjejaskan sekurang-kurangnya lima penerbangan domestik.

“Operasi lapangan terbang dihentikan sementara demi keselamatan penerbangan,” katanya kepada AFP.

Setakat ini, tiada laporan mengenai kematian atau kecederaan akibat letusan tersebut.

Namun pihak berkuasa terus memantau perkembangan aktiviti gunung berapi berkenaan kerana bimbang letusan lebih besar boleh berlaku.

Gunung Lewotobi Laki-Laki sebelum ini pernah mencetuskan gangguan besar terhadap sektor penerbangan Indonesia.

Pada Julai 2025, gunung itu memuntahkan abu setinggi 18 kilometer ke udara sehingga memaksa 24 penerbangan di Lapangan Terbang Antarabangsa Bali dibatalkan.

Letusan tersebut ketika itu turut menjejaskan ribuan pelancong domestik dan antarabangsa yang berkunjung ke Bali.

Nama “Laki-Laki” dalam bahasa Indonesia bermaksud lelaki, manakala gunung berapi itu mempunyai pasangan dikenali sebagai Gunung Lewotobi Perempuan yang lebih tinggi dengan ketinggian 1,703 meter.

Gunung Lewotobi Perempuan bagaimanapun dilaporkan lebih tenang berbanding gunung pasangannya.

Indonesia sememangnya sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi kerana kedudukannya di Lingkaran Api Pasifik, kawasan yang mempunyai aktiviti seismik paling aktif di dunia.

Negara kepulauan itu memiliki lebih 120 gunung berapi aktif dan sering berdepan ancaman bencana alam termasuk gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.

Pakar geologi berkata aktiviti gunung berapi di Indonesia dijangka terus berlaku kerana negara itu berada di pertembungan beberapa plat tektonik utama dunia.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa letusan gunung berapi di Indonesia telah menyebabkan pemindahan besar-besaran penduduk dan gangguan terhadap sektor pelancongan serta penerbangan.

Pihak berkuasa Indonesia kini terus mempertingkat pemantauan terhadap Gunung Lewotobi Laki-Laki bagi memastikan keselamatan penduduk setempat dan pelancong.

Orang ramai dinasihatkan supaya mematuhi arahan pihak berkuasa dan tidak memasuki zon larangan yang telah ditetapkan.

Selain ancaman abu gunung berapi yang boleh menjejaskan kesihatan dan jarak penglihatan, pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai kemungkinan gangguan penerbangan sekiranya aktiviti letusan terus meningkat dalam tempoh terdekat.