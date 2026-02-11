SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Penerbangan Scoot KL-S’pura dibatal kerana kerosakan teknikal

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

Penerbangan Scoot KL-S’pura dibatal kerana kerosakan teknikal

Feb 11, 2026 | 7:15 PM

Penerbangan Scoot KL-S’pura dibatal kerana kerosakan teknikal

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Scoot berkata satu “kerosakan teknikal” dikesan pada penerbangan TR497 dari Kuala Lumpur ke Singapura sebelum waktu berlepas yang dijadualkan pada 10 malam, 9 Februari.
Scoot berkata satu “kerosakan teknikal” dikesan pada penerbangan TR497 dari Kuala Lumpur ke Singapura sebelum waktu berlepas yang dijadualkan pada 10 malam, 9 Februari. - Foto MEHDI BENSOUDA KORACHI

Satu penerbangan Scoot dari Kuala Lumpur ke Singapura pada 9 Februari terpaksa dibatalkan ekoran kerosakan teknikal yang gagal diperbaiki sebelum waktu berlepas.

Scoot, syarikat tambang rendah milik Singapore Airlines, ketika menjawab pertanyaan media mengesahkan satu “kerosakan teknikal” telah dikesan pada penerbangan TR497 sebelum ia sepatutnya berlepas pada 10 malam.

Pembatalan itu dilakukan kerana jurutera memerlukan lebih masa untuk menyelesaikan masalah itu.

Penumpang yang terjejas disediakan penginapan, makanan ringan, dan pengangkutan darat.

Pesawat yang terlibat itu, menurut data daripada laman web penjejak penerbangan FlightAware, ialah jenis Boeing 787-8.

Para penumpang telah dialihkan ke penerbangan lain, dan mereka yang membatalkan perjalanan ditawarkan bayaran balik penuh.

Seorang penumpang, Encik Mehdi Bensouda Korachi, 42 tahun, dipetik The Straits Times sebagai berkata beliau dan penumpang lain dimaklumkan ketika di dalam pesawat mengenai masalah sistem brek yang memerlukan masa tambahan untuk dibaiki.

Setelah menanti sekurang-kurangnya tiga jam di dalam pesawat itu, penumpang akhirnya diberitahu tentang pembatalan itu sekitar 1 pagi.

Sebuah bas tiba sekitar 2 pagi untuk membawa mereka ke hotel.

Encik Mehdi tiba di hotel sekitar 5.30 pagi, kemudian dibawa kembali ke lapangan terbang pada 7 pagi untuk daftar masuk bagi menaiki penerbangan gantian, SQ107.

Penerbangan itu mendarat di Singapura pada 12.25 petang, 10 Februari.

Encik Mehdi mengakui beliau cuba bertenang, namun para penumpang berasa letih dan kecewa, terutama yang mempunyai penerbangan sambungan di Singapura.

Scoot memohon maaf atas gangguan tersebut dan menegaskan keselamatan pelanggan serta kru penerbangan adalah perkara paling diutamakan.

Laporan berkaitan
SIA batal beberapa penerbangan ke, dari New York dek ribut saljiDec 26, 2025 | 4:59 PM
SIA, Scoot batal penerbangan ke Hong Kong dek Taufan RagasaSep 22, 2025 | 7:33 PM
Penerbangan SIA, Scoot ke Bali dibatal selepas letusan gunung berapi IndonesiaJun 18, 2025 | 11:40 AM
SIA, Scoot batalkan penerbangan ke Bali, Lombok selepas letusan gunung berapiNov 13, 2024 | 6:23 PM
Scoot batal penerbangan ke WuhanJul 26, 2024 | 1:48 PM
PENERBANGAN; HUBUNGAN UDARA; SINGAPURA; CAASScootrosak
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg