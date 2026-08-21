Polis Filipina merampas sepucuk revolver, Smith & Wesson Magnum berkaliber .357, tanpa peluru yang ditemui guru di dalam beg seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun ketika pemeriksaan mengejut di Sekolah Tinggi Kebangsaan Lut-od, Cebu Filipina, pada 20 Ogos. - Foto tangkap layar FACEBOOK SUNSTAR CEBU

Polis Filipina merampas sepucuk revolver, Smith & Wesson Magnum berkaliber .357, tanpa peluru yang ditemui guru di dalam beg seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun ketika pemeriksaan mengejut di Sekolah Tinggi Kebangsaan Lut-od, Cebu Filipina, pada 20 Ogos. - Foto tangkap layar FACEBOOK SUNSTAR CEBU

BANDAR CEBU: Sepucuk pistol ditemui di dalam beg sekolah seorang pelajar berusia 14 tahun ketika pemeriksaan mengejut dijalankan seorang guru di sebuah sekolah menengah di Cebu, Filipina, pada 20 Ogos.

Penemuan itu berlaku ketika sekolah di Cebu memperketat langkah keselamatan susulan beberapa kejadian tembakan di sekolah di Filipina sejak kebelakangan ini, termasuk kejadian di Zamboanga pada 18 Ogos yang mengorbankan dua pelajar.

Menurut polis, pistol jenis revolver, Smith & Wesson Magnum berkaliber .357 itu, ditemui kira-kira 3.50 petang di Sekolah Tinggi Kebangsaan Lut-od di Pinamungajan, Cebu.

Senjata api itu tidak mengandungi peluru ketika ditemui.

Seorang guru menemui pistol tersebut ketika memeriksa beg pelajar sebagai sebahagian daripada langkah keselamatan di sekolah.

Pihak pentadbiran sekolah segera menghubungi polis selepas senjata itu ditemui.

Anggota polis yang tiba di sekolah kemudian mengambil pistol tersebut dan menjalankan pemeriksaan serta dokumentasi sebelum ia disimpan bagi tindakan lanjut.

Pengarah Pejabat Polis Wilayah Cebu, Kolonel Polis Abubakar Udang Mangelen Jr, berkata siasatan awal mendapati pistol itu dipercayai milik datuk pelajar berkenaan.

Senjata tersebut sebelum ini disimpan di dalam sebuah kabinet di rumah keluarga pelajar itu.

Pelajar berkenaan dipercayai mengambil pistol tersebut dari kabinet berkenaan sebelum memasukkannya ke dalam beg dan membawanya ke sekolah pada 20 Ogos.

“Tiada peluru. Senjata api itu kemudian disimpan bagi tujuan dokumentasi dan tindakan sewajarnya,” kata Kolonel Mangelen, dalam satu kenyataan.

Polis turut mendapati ibu bapa pelajar tersebut bekerja di luar kawasan Pinamungajan dan dia tinggal bersama datuk dan neneknya.

Mengikut prosedur melibatkan kanak-kanak bawah umur, pelajar itu kemudian diserahkan kepada Pejabat Kebajikan dan Pembangunan Sosial Perbandaran sementara menunggu ketibaan ibu bapa atau penjaganya.

Sehingga 21 Ogos, polis masih menyiasat kejadian tersebut dan bekerjasama dengan pegawai kebajikan sosial serta keluarga pelajar bagi menentukan tindakan dan bantuan yang sesuai untuknya.

Penemuan pistol itu berlaku ketika pihak berkuasa meningkatkan kawalan keselamatan di sekolah awam dan swasta di seluruh Cebu susulan beberapa kejadian tembakan di sekolah di negara itu.

Gabenor Cebu, Cik Pamela Baricuatro, sebelum ini mengarahkan pihak polis meningkatkan keselamatan di sekolah, termasuk menambah kehadiran anggota polis, menjalankan pemeriksaan keselamatan secara berkala dan memperkukuh kerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah.

Susulan arahan tersebut, Pejabat Polis Wilayah Cebu mengarahkan anggota polis ditempatkan di sekolah menerusi skim seorang anggota polis bagi sebuah sekolah dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan pentadbir sekolah.

Langkah keselamatan itu mendapat perhatian lebih besar selepas kejadian tembakan di Sekolah Tinggi Universiti Ateneo de Zamboanga di selatan Filipina pada 18 Ogos.

Dalam kejadian itu, seorang pelajar lelaki menembak mati seorang rakan sekolah sebelum membunuh dirinya.

Dua pelajar lain turut cedera.

Tragedi tersebut berlaku hanya sekitar dua bulan selepas satu lagi kejadian tembakan membabitkan pelajar di Tacloban pada Jun yang menyebabkan tiga orang terbunuh.

Rentetan kejadian itu meningkatkan kebimbangan mengenai keselamatan sekolah dan akses kanak-kanak serta remaja kepada senjata api di Filipina.

Polis Cebu turut mengingatkan pemilik senjata api supaya memastikan senjata mereka disimpan dengan selamat, terutama jika terdapat kanak-kanak atau remaja di rumah.

Menurut polis, senjata api perlu disimpan di tempat yang sesuai dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak bagi mengelakkan kejadian tidak diingini.

Pihak berkuasa belum menyatakan mengapa pelajar berusia 14 tahun itu membawa pistol milik datuknya ke sekolah.