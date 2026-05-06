Hakim maut selepas 8 hari jatuhkan hukuman terhadap bekas wanita pertama Korea S
May 6, 2026 | 2:52 PM
Mayat Hakim Mahkamah Rayuan, Cik Shin Jong-o, ditemukan berhampiran Mahkamah Tinggi Seoul kira-kira 1 pagi, iaitu lapan hari selepas beliau menjatuhkan hukuman penjara empat tahun terhadap bekas wanita pertama Korea Selatan, Cik Kim Keon Hee. - Foto REUTERS
SEOUL: Hakim Mahkamah Rayuan, Cik Shin Jong-o, yang mengetuai perbicaraan rayuan membabitkan bekas wanita pertama Korea Selatan, Cik Kim Keon Hee, ditemui meninggal dunia, pada 6 Mei.
Mayat Cik Shin ditemukan berhampiran Mahkamah Tinggi Seoul kira-kira 1 pagi, iaitu lapan hari selepas beliau menjatuhkan hukuman penjara empat tahun terhadap Kim.
