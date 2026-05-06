SEOUL: Hakim Mahkamah Rayuan, Cik Shin Jong-o, yang mengetuai perbicaraan rayuan membabitkan bekas wanita pertama Korea Selatan, Cik Kim Keon Hee, ditemui meninggal dunia, pada 6 Mei.

Mayat Cik Shin ditemukan berhampiran Mahkamah Tinggi Seoul kira-kira 1 pagi, iaitu lapan hari selepas beliau menjatuhkan hukuman penjara empat tahun terhadap Kim.

Laporan berkaitan
Menantu perempuan rompak, bunuh ibu mentua di RiauMay 5, 2026 | 1:18 PM
Mahkamah Korea S putuskan nasib Presiden Yoon 4 AprApr 3, 2025 | 2:11 PM
mahkamahhakimpolisHUKUMANSeoul