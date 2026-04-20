Apr 20, 2026 | 11:01 AM
Hamas dilapor sedia serah senjata polis di Gaza
Anggota bersenjata Hamas berkawal di Gaza ketika perbincangan mengenai kemungkinan penyerahan senjata pasukan polis dan keselamatan dalaman sedang berlangsung, dalam langkah yang dilihat sebagai sebahagian usaha ke arah rundingan gencatan senjata dan penstrukturan semula pentadbiran wilayah itu. - Foto EPA
KAHERAH: Hamas dilapor bersedia menyerahkan ribuan senjata automatik dan peralatan milik pasukan polis serta perkhidmatan keselamatan dalaman di Gaza, dalam satu langkah yang dilihat sebagai perubahan ketara dalam pendirian kumpulan itu.
Dua pegawai Hamas yang enggan dikenali berkata kepada The New York Times, senjata tersebut boleh diserahkan kepada jawatankuasa pentadbiran Palestin yang disokong Amerika Syarikat, yang ditubuhkan bagi mengurus Gaza di bawah pelan gencatan senjata.
