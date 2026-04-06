Hamas tolak usul lucut senjata sebelum Israel penuhi komitmen awal
Pelucutan senjata sebelum syarat asas perjanjian itu dipenuhi dikhuatiri hanya akan buka ruang kepada penindasan berterusan rakyat Palestin
Apr 6, 2026 | 3:49 PM
Rakyat Palestin memeriksa kenderaan yang menjadi sasaran serangan Israel di kem Maghazi bagi pelarian Palestin di tengah Gaza, pada 4 April 2026. Sejak 10 Oktober, gencatan senjata rapuh yang diusul Amerika Syarikat di Gaza sebahagian besarnya telah menghentikan pertempuran antara tentera Israel dengan Hamas, namun kedua-dua pihak saling menuduh berlakunya pelanggaran berulang. - Foto AFP
GAZA: Sayap bersenjata Hamas menegaskan sebarang perbincangan mengenai pelucutan senjata kumpulan itu tidak boleh dilakukan sebelum Israel melaksana sepenuhnya komitmen di bawah fasa pertama gencatan senjata di Gaza.
Jurucakap Briged Al Qassam, Encik Abu Ubaida, dalam kenyataan yang disiarkan di televisyen pada 5 April, berkata usaha membangkitkan isu senjata Hamas pada peringkat ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima.
