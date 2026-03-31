Parlimen Israel lulus undang-undang hukuman mati terhadap rakyat Palestin
Dilihat sebagai kemenangan kepada golongan kanan yang tegar dalam pentadbiran Benjamin Netanyahu
Mar 31, 2026 | 2:24 PM
Aktivis Palestin dan Israel memegang sepanduk di hadapan pasukan keselamatan serta kenderaan tentera Israel semasa bantahan menentang rang undang-undang Israel yang mengusulkan hukuman mati mandatori terhadap militan Palestin yang disabit membunuh rakyat Israel, berhampiran Beit Jala di Tebing Barat yang diduduki Israel, 19 Disember 2025. - Foto REUTERS
TEL AVIV: Parlimen Israel meluluskan undang-undang baru yang membolehkan hukuman mati terhadap rakyat Palestin yang disabitkan dengan serangan maut, satu langkah kontroversi yang mencerminkan pendirian lebih keras negara itu susulan konflik berterusan di Gaza.
Undang-undang yang diluluskan oleh Knesset selepas perbahasan panjang itu menetapkan hukuman gantung sebagai hukuman utama di mahkamah tentera bagi rakyat Palestin yang didapati bersalah dalam serangan bersenjata.
