Hantavirus di kapal persiaran cetus trauma era Covid, pakar cuba bendung panik awam
May 15, 2026 | 4:05 PM
Sebuah bas yang membawa pegawai perubatan dan kru penerbangan yang mengendalikan penumpang terlibat dalam wabak hantavirus di kapal persiaran MV Hondius tiba di sebuah pusat kuarantin khas di pinggir bandar Perth, Australia Barat, pada 15 Mei 2026. Sebuah pesawat yang membawa enam penumpang terlibat dalam wabak hantavirus itu mendarat di sebuah pangkalan tentera di Australia Barat sebelum mereka menjalani kuarantin ketat selama tiga minggu. - Foto AFP
LONDON: Penularan hantavirus jenis Andes di sebuah kapal persiaran mewah di Lautan Atlantik mencetuskan kebimbangan dalam talian dan menghidupkan kembali trauma era Covid-19, sekali gus meletakkan pihak kesihatan awam dalam dilema untuk menyampaikan maklumat tanpa mencetuskan panik.
Wabak itu melibatkan kapal persiaran MV Hondius, dengan tiga kematian direkodkan daripada 11 kes hantavirus setakat 14 Mei. Puluhan lagi penumpang kini dipantau selepas pulang ke kira-kira 20 negara.
