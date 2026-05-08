May 8, 2026 | 9:51 PM
2 penduduk S’pura dalam kapal persiaran dilanda hantavirus disahkan negatif
Dua penduduk Singapura yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius disahkan negatif bagi jangkitan hantavirus, umum Agensi Penyakit Berjangkit (CDA). Gambar menunjukkan kapal persiaran itu di pelabuhan Cape Verde pada 4 Mei, dengan penumpang tidak dibenarkan turun sedang pihak berkuasa keihsatan menyiasat kes individu yang disyaki dijangkiti hantarvirus. - Foto REUTERS
Dua penduduk Singapura yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius disahkan negatif bagi jangkitan hantavirus, termasuk spesies hantavirus Andes yang bertanggungjawab bagi penularan di kapal tersebut.
Setakat ini, Andes merupakan satu-satunya spesies hantavirus yang diketahui boleh berjangkit daripada manusia ke manusia.
