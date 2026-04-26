Harapan damai AS-Iran pudar saat Trump batalkan rundingan
Apr 26, 2026 | 10:41 AM
Seorang pegawai polis Pakistan bertugas menjaga keselamatan di kawasan Zon Merah di Islamabad pada 25 April. - Foto AFP
ISLAMABAD/WASHINGTON: Harapan bagi huraian diplomatik dalam perang antara Amerika Syarikat dan Israel menentang Iran kian pudar, dengan rundingan yang bertujuan menamatkan konflik dua bulan itu kini menemui jalan buntu apabila pihak Tehran dan Washington menunjukkan sedikit kesediaan untuk melonggarkan syarat masing-masing.
Menteri Ehwal Luar Iran, Encik Abbas Araqchi, meninggalkan negara perantara, Pakistan, dengan tangan kosong pada 25 April.
