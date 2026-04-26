ISLAMABAD/WASHINGTON: Harapan bagi huraian diplomatik dalam perang antara Amerika Syarikat dan Israel menentang Iran kian pudar, dengan rundingan yang bertujuan menamatkan konflik dua bulan itu kini menemui jalan buntu apabila pihak Tehran dan Washington menunjukkan sedikit kesediaan untuk melonggarkan syarat masing-masing.

Menteri Ehwal Luar Iran, Encik Abbas Araqchi, meninggalkan negara perantara, Pakistan, dengan tangan kosong pada 25 April.

