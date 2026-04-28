Hezbollah tolak rundingan dengan Israel, kemuka lima syarat tamatkan konflik
4 maut, 51 cedera dalam serangan Israel di selatan Lebanon
Apr 28, 2026 | 1:32 PM
Seorang penunggang skuter membawa bendera yang memaparkan imej pemimpin Hezbollah, Encik Naim Qassem, ketika penduduk yang dipindahkan mula pulang ke rumah masing-masing selepas gencatan senjata selama 10 hari antara Lebanon dengan Israel berkuat kuasa, di pinggir selatan Beirut, Lebanon, pada 17 April. - Foto REUTERS
BEIRUT: Pemimpin Hezbollah, Encik Naim Qassem, menegaskan kumpulan itu menolak sebarang rundingan langsung antara Lebanon dan Israel, sambil mengemukakan lima syarat sebagai jalan keluar kepada konflik yang berterusan.
“Kami menolak rundingan langsung secara mutlak,” katanya dalam satu kenyataan.
Laporan berkaitan
Israel, Lebanon lanjut gencatan senjata 3 minggu lagiApr 24, 2026 | 3:41 PM
Lebanon minta lanjut gencatan senjata, rundingan dengan Israel bermula di WashingtonApr 23, 2026 | 3:22 PM