Israel, Lebanon lanjut gencatan senjata 3 minggu lagi
Israel, Lebanon lanjut gencatan senjata 3 minggu lagi
Presiden Amerika berkata beliau sedia tunggu tawaran terbaik bagi tamatkan konflik AS dengan Iran
Apr 24, 2026 | 3:41 PM
Israel, Lebanon lanjut gencatan senjata 3 minggu lagi
DUBAI: Israel dan Lebanon telah mencapai persetujuan untuk menyambung gencatan senjata selama tiga minggu, hasil pertemuan di Rumah Putih yang diusahakan Presiden Amerika Syarikat (AS), Encik Donald Trump, sebagai orang tengah.
Encik Trump turut menyatakan kesediaan untuk menanti “tawaran terbaik” bagi menamatkan konflik AS dengan Iran.
