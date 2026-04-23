Topic followed successfullyGo to BHku
Lebanon minta lanjut gencatan senjata, rundingan dengan Israel bermula di Washington
Lebanon minta lanjut gencatan senjata, rundingan dengan Israel bermula di Washington
Apr 23, 2026 | 3:22 PM
Lebanon minta lanjut gencatan senjata, rundingan dengan Israel bermula di Washington
Sebuah rumah yang masih dalam pembinaan musnah selepas dimusnahkan oleh tentera Israel di kampung Beit Lif, selatan Lebanon, di daerah Bint Jbeil pada 22 April 2026. - Foto AFP
WASHINGTON: Israel dan Lebanon memulakan pusingan baharu rundingan di Washington pada 23 April, dengan Beirut dijangka memohon lanjutan gencatan senjata selama sebulan ketika tempoh perjanjian sedia ada hampir tamat.
Seorang pegawai Lebanon berkata negara itu akan mengemukakan beberapa tuntutan utama dalam rundingan tersebut. “Lebanon akan memohon lanjutan gencatan senjata selama sebulan, penghentian pengeboman Israel di kawasan yang diduduki, serta komitmen jelas terhadap gencatan senjata,” katanya.
