Seorang penduduk berjalan melepasi mural yang memaparkan tokoh kumpulan Syiah yang disokong Iran di Sanaa, Yaman, pada 4 Jun 2026. - Foto EPA

Seorang penduduk berjalan melepasi mural yang memaparkan tokoh kumpulan Syiah yang disokong Iran di Sanaa, Yaman, pada 4 Jun 2026. - Foto EPA

TEL AVIV: Kumpulan Houthi di Yaman mengumumkan mereka kini secara rasmi menyertai perang Iran menentang Israel dengan melancarkan serangan peluru berpandu ke atas Israel serta mengisytiharkan larangan terhadap kapal Israel di Laut Merah.

Perkembangan itu meningkatkan risiko konflik Asia Barat menjadi lebih luas dan mengancam dua laluan perdagangan maritim paling penting dunia iaitu Selat Bab el-Mandeb dan Selat Hormuz.

Tentera Israel berkata mereka berjaya memintas “sasaran udara mencurigakan dari Yaman” selepas semboyan kecemasan dibunyikan di kawasan Eilat di selatan negara itu pada lewat 8 Jun.

Menurut tentera Israel, kejadian itu berakhir tanpa sebarang kecederaan dilaporkan.

Sebelum itu, kumpulan Houthi yang disokong Iran berkata mereka melancarkan peluru berpandu ke arah Israel sebagai tindak balas terhadap “pencerobohan” Israel terhadap Iran, Lebanon dan rakyat Palestin.

Kumpulan itu turut mengumumkan mereka akan menghalang kapal Israel daripada beroperasi di Laut Merah.

“Kami mengisytiharkan larangan sepenuhnya terhadap pelayaran maritim Israel di Laut Merah,” ujar kenyataan pasukan bersenjata Houthi.

Mereka turut memberi amaran semua pergerakan musuh kini dianggap sebagai sasaran tentera yang sah.

Ancaman terbaharu itu menimbulkan kebimbangan besar terhadap keselamatan laluan perdagangan sejagat ketika Selat Hormuz yang menjadi laluan utama eksport minyak Teluk masih berada di bawah sekatan Iran, manakala Amerika Syarikat pula terus menyekat pelabuhan Iran.

Keadaan itu meletakkan dua laluan perkapalan paling penting dunia dalam keadaan berisiko secara serentak.

Selat Bab el-Mandeb yang hanya selebar 26 kilometer di bahagian paling sempit menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Lautan Hindi.

Kira-kira 12 peratus perdagangan maritim dunia melalui laluan itu setiap tahun.

Sementara itu, Selat Hormuz pula mengendalikan hampir satu perlima penghantaran minyak dan gas dunia melalui laut selain menjadi laluan penting bagi pelbagai jenis kargo antarabangsa.

Semasa perang Israel-Hamas di Gaza sebelum ini, Houthi melancarkan hampir 200 serangan terhadap kapal dagang di Laut Merah.

Gangguan itu memaksa banyak syarikat perkapalan antarabangsa menggunakan laluan lebih jauh mengelilingi selatan Afrika.

Perjalanan tambahan itu biasanya memanjangkan tempoh penghantaran sekitar 14 hari selain meningkatkan kos operasi dengan ketara.

Penghantaran minyak melalui Selat Bab el-Mandeb juga dilaporkan merosot daripada 8.8 juta tong sehari kepada sekitar 4 juta tong sehari sepanjang tempoh serangan tersebut.

Houthi menghentikan serangan selepas gencatan senjata Gaza pada Oktober 2025, tetapi memberi amaran mereka akan kembali menyerang jika perang Iran semakin memuncak.

Kini, ancaman itu kembali menjadi kenyataan apabila konflik Iran-Israel semakin tegang.

Kumpulan Houthi berkata mereka melancarkan “serangan peluru berpandu” ke atas beberapa sasaran sensitif Israel dan mendakwa operasi itu berjaya mencapai matlamat dengan tepat.

Tentera Israel pula berkata sistem pertahanan udara mereka segera diaktifkan selepas peluru berpandu dikesan dilancarkan dari Yaman.

“Angkatan tentera mengenal pasti pelancaran peluru berpandu dari Yaman ke arah wilayah Israel dan sistem pertahanan udara sedang beroperasi untuk memintas ancaman itu,” tambah kenyataan tentera Israel melalui Telegram.

Serangan Houthi berlaku ketika Israel dan Iran terus saling melancarkan serangan walaupun gencatan senjata rapuh masih cuba dipertahankan.

Keadaan itu sekali lagi menjejas harapan terhadap rundingan damai yang sedang diusahakan bagi meredakan konflik di rantau tersebut.

Houthi dan Hezbollah di Lebanon merupakan sebahagian daripada pakatan dikenali sebagai, ‘Axis of Resistance’, yang disokong, dilatih dan dibekalkan senjata oleh Teheran.

Pakatan itu turut merangkumi Hamas di Palestin serta beberapa kumpulan bersenjata di Iraq.

Secara rasmi dikenali sebagai Ansar Allah, Houthi menguasai sebahagian besar wilayah Yaman selama lebih sedekad selepas mereka menawan ibu negara Sanaa dan menggulingkan pemerintah pada September 2014.

Konflik terkini itu turut menambah tekanan terhadap ekonomi dunia yang sudah terjejas akibat ketegangan di Asia Barat.

Penganalisis bimbang jika serangan di Laut Merah dan Selat Hormuz terus meningkat, ia boleh menjejas penghantaran minyak sejagat dan menyebabkan harga tenaga dunia melonjak lebih tinggi.

Dalam masa sama, kebimbangan turut meningkat terhadap kemungkinan perang lebih besar melibatkan lebih banyak negara dan kumpulan bersenjata pro-Iran di rantau tersebut.