Anggota polis Benguet menjalankan operasi menyelamat di Sungai Ambalanga, Poblacion dan Camp 1 Acupan di Barangay Virac, Itogon, Benguet, ketika hujan lebat akibat monsun barat daya atau ‘habagat’ terus melanda Filipina. - Foto FACEBOOK PEJABAT POLIS WILAYAH BENGUET (PNP)

Anggota polis Benguet menjalankan operasi menyelamat di Sungai Ambalanga, Poblacion dan Camp 1 Acupan di Barangay Virac, Itogon, Benguet, ketika hujan lebat akibat monsun barat daya atau ‘habagat’ terus melanda Filipina. - Foto FACEBOOK PEJABAT POLIS WILAYAH BENGUET (PNP)

MANILA: Sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh akibat banjir, tanah runtuh dan kejadian lain berkaitan cuaca selepas hujan lebat berterusan melanda Filipina, dengan lebih 1.3 juta penduduk terjejas di 10 wilayah.

Hujan selama sembilan hari itu berpunca daripada monsun barat daya yang dikenali sebagai habagat, yang dipertingkatkan oleh siklon tropika ‘Luis’ dan ‘Maymay’, serta Taufan Dolphin yang bergerak di utara Filipina menuju China tanpa melanda negara itu secara langsung.

Antara kawasan paling teruk terjejas ialah Baguio di utara Manila, yang mencatatkan 1,413 milimeter (mm) hujan antara 1 dengan 9 Ogos, jauh melebihi purata keseluruhan 963mm bagi Ogos.

Hujan luar biasa itu mencetuskan beberapa kejadian tanah runtuh, termasuk satu tragedi pada malam Ahad apabila lereng bukit runtuh dan menimbus tiga rumah di Baguio.

Seramai 13 orang berada di dalam rumah berkenaan ketika kejadian, dengan pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan tiga mangsa dalam keadaan hidup.

Sehingga 10 yang lain terbunuh termasuk dua kanak-kanak berusia sembilan tahun, seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dan seorang lelaki berusia 56 tahun.

Antara mangsa ialah seorang wanita dikenali sebagai Cik Alinor dan anak perempuannya, yang sedang merakam siaran video secara langsung sebelum tanah serta runtuhan menghempap kediaman mereka.

Sepupu mangsa, Cik Mary Ann Soriano, berkata kedua-duanya kelihatan “sangat gembira” dalam rakaman tersebut sebelum tragedi berlaku.

Kejadian itu berlaku di Purok 2, Riverside, Barangay Guisad Surong, sekitar 7 malam Ahad selepas hujan lebat selama beberapa hari menyebabkan tanah menjadi tidak stabil.

Kira-kira 150 anggota penyelamat bekerja secara bergilir-gilir di lokasi kejadian sepanjang 10 Ogos, sedang pihak berkuasa turut memantau sekitar 12 kejadian tanah runtuh lain di Baguio.

Polis Nasional Filipina (PNP) pula melaporkan 15 kematian berkaitan cuaca setakat 6 pagi 10 Ogos, tetapi angka itu tidak termasuk seorang anggota polis, Sarjan Fernando Marfa Jr, 40 tahun.

Beliau meninggal dunia ketika cuba menyelamatkan dua sukarelawan penyelamat dari sebuah sungai di Cadiz City, Negros Occidental, pada 7 Ogos.

Ketua Penerangan Awam Polis Nasional Filipina, Kolonel Allen Rae Co, berkata antara kematian yang direkodkan polis ialah mangsa tanah runtuh, lemas, terkena renjatan elektrik serta dihempap pokok.

Di wilayah Ilocos, seorang lelaki berusia 35 tahun maut akibat renjatan elektrik di La Union, manakala seorang lelaki berusia 54 tahun lemas di Alaminos City, Pangasinan.

Di Calabarzon, tujuh kematian dilaporkan, termasuk seorang wanita berusia 22 tahun dan lelaki berusia 20 tahun yang terbunuh akibat runtuhan batu dan tanah runtuh di Rodriguez, Rizal.

Seorang lelaki berusia 45 tahun pula lemas di Batangas City, manakala seorang lelaki berusia 28 tahun maut akibat renjatan elektrik di wilayah Batangas.

Seorang lagi terbunuh dalam tanah runtuh di wilayah sama, sementara seorang lelaki maut selepas dihempap pokok di Antipolo City, Rizal, dan seorang lagi lemas di Binangonan.

Di wilayah Cordillera, polis pada awalnya melaporkan enam kematian akibat tanah runtuh, termasuk dua lelaki berusia 31 dan 66 tahun di La Trinidad, Benguet, serta beberapa mangsa di Baguio.

Angka korban dijangka terus meningkat apabila operasi mencari dan menyelamat diteruskan.

Pejabat Pertahanan Awam Filipina berkata lebih 1.3 juta orang di 10 wilayah kini terjejas akibat cuaca buruk, dengan sekitar 98,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing.

Puluhan ribu mangsa mendapatkan perlindungan di pusat pemindahan yang disediakan pemerintah.

Laporan awal Majlis Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Kebangsaan (NDRRMC) sebelum keadaan bertambah buruk menunjukkan sekurang-kurangnya 148 rumah rosak, dengan 10 musnah sepenuhnya.

Kerosakan prasarana ketika itu dianggarkan mencecah 105.5 juta peso ($2.4 juta), manakala kerugian sektor pertanian sekitar 3.53 juta peso.

Pemerintah, pihak berkuasa tempatan dan agensi lain turut menyalurkan bantuan bernilai lebih 13 juta peso kepada keluarga yang terjejas.

Ancaman cuaca buruk dijangka berterusan dengan Pentadbiran Perkhidmatan Atmosfera, Geofizik dan Astronomi Filipina (Pagasa) memberi amaran bahawa sebahagian besar Pulau Luzon masih terus mengalami hujan akibat monsun barat daya.

Zambales, Bataan dan Occidental Mindoro dijangka mengalami hujan berkala, sementara Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija dan Bulacan antara kawasan yang diramal mengalami hujan berselerak serta ribut petir.

Pagasa memberi amaran hujan sederhana hingga lebat boleh mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh, khususnya di kawasan yang tanahnya sudah tepu selepas hujan berterusan.

Beberapa kawasan Metro Manila turut menerima kira-kira 90 peratus daripada jumlah hujan yang biasanya dicatatkan sepanjang Ogos hanya dalam tempoh sembilan hari pertama Ogos ini.