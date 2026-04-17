Hukuman Suu Kyi dikurang, Myanmar ampun bekas Presiden Win Myint
Apr 17, 2026 | 4:24 PM
Gambar edaran yang diambil pada 24 Mei 2021 dan dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan Myanmar pada 26 Mei menunjukkan pemimpin awam yang ditahan, Aung San Suu Kyi (kiri), dan presiden yang ditahan, Win Myint (kanan), semasa penampilan pertama mereka di mahkamah di Naypyidaw - Foto AFP
NAYPYITAW: Myanmar mengurangkan tempoh hukuman terhadap pemimpin terdahulu negara itu, Aung San Suu Kyi, yang kini dipenjarakan, menurut peguamnya.
Cik Suu Kyi, 80 tahun, sebelum ini menjalani hukuman penjara selama 27 tahun atas pelbagai pertuduhan termasuk hasutan, rasuah, penipuan pilihan raya dan pelanggaran undang-undang rahsia negara, yang menurut penyokongnya bermotif politik.
