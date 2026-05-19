Ibu suspek beri amaran senjata hilang sebelum serangan masjid San Diego
May 19, 2026 | 1:26 PM
Seorang lelaki menenangkan individu yang duduk di tepi jalan berhampiran lokasi kejadian tembakan aktif di Pusat Islam San Diego, California, Amerika Syarikat, pada 18 Mei. - Foto REUTERS
SAN DIEGO: Seorang ibu di California memberi amaran kepada polis anak lelakinya yang masih remaja telah melarikan diri bersama beberapa senjata api dari rumah mereka kira-kira dua jam sebelum serangan tembakan maut di sebuah masjid di San Diego, Amerika Syarikat.
Polis berkata wanita itu menghubungi pihak berkuasa pada pagi 18 Mei selepas mendapati anaknya hilang bersama beberapa senjata dan sebuah kenderaan miliknya.
