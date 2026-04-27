Trump sifatkan suspek tembakan Rumah Putih ‘lelaki yang sakit’
Trump sifatkan suspek tembakan Rumah Putih ‘lelaki yang sakit’
Trump sifatkan suspek tembakan Rumah Putih 'lelaki yang sakit'
Apr 27, 2026 | 10:28 AM
Trump sifatkan suspek tembakan Rumah Putih ‘lelaki yang sakit’
Anggota penguat kuasa undang-undang mengawal dan meronda lokasi kejadian susulan insiden tembakan semasa majlis makan malam tahunan Persatuan Wartawan Rumah Putih di Washington, D.C., Amerika Syarikat pada 26 April. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, pada 26 April berkata suspek yang cuba menyerang pegawai pentadbiran ketika majlis makan malam Persatuan Wartawan Rumah Putih pada 25 April adalah seorang “individu yang sakit” dan memiliki manifesto berunsur anti-Kristian.
Encik Trump berkata dalam wawancara televisyen bahawa keluarga suspek sebelum ini telah menyuarakan kebimbangan kepada pihak berkuasa mengenai tingkah lakunya.
Laporan berkaitan
Tembakan cetus cemas di majlis Trump, suspek ditahanApr 26, 2026 | 5:42 PM
Perancang bunuh Trump di padang golf Florida dihukum penjara seumur hidupFeb 5, 2026 | 2:44 PM