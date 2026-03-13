Belanda dan Iceland telah menyertai kes Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) di The Hague, Belanda. - Foto: REUTERS

Belanda dan Iceland telah menyertai kes Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) di The Hague, Belanda. - Foto: REUTERS

THE HAGUE: Belanda dan Iceland telah menyertai kes Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) di The Hague, yang menuduh Israel melakukan genosid di Jaluran Gaza, kata mahkamah pada 12 Mac.

Kedua-dua negara memfailkan deklarasi yang membenarkan pihak-pihak dalam Konvensyen Pencegahan dan Hukuman Jenayah Genosid untuk campur tangan dalam kes-kes yang melibatkan tafsiran konvensyen tersebut.

Kes itu difailkan pada 2023 oleh Afrika Selatan, yang memetik banyak contoh pemimpin Israel menggunakan retorik genosid di tengah-tengah serangan genosid terhadap orang awam.

Sejak Oktober 2023, Kementerian Kesihatan Gaza menganggarkan lebih 72,000 orang telah terbunuh akibat serangan Israel dalam perang selama dua tahun di Gaza.

Beberapa organisasi kemanusiaan bebas, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, dan organisasi yang berpangkalan di Israel B’Tselem, telah bersetuju dengan pihak-pihak yang campur tangan bahawa tindakan Israel lebih menyerupai “genosid.”

Dalam pemfailannya di ICJ, Belanda berhujah bahawa tindakan Israel yang memaksa lebih satu juta orang awam berpindah, membunuh lebih daripada 20,000 kanak-kanak dan menyekat bantuan kemanusiaan untuk menggunakan kebuluran sebagai senjata perang, lebih menyiratkan niat genosid.

Belanda menggesa hakim di mahkamah untuk “mengambil kira kebuluran atau penahanan bantuan kemanusiaan yang disengajakan untuk tujuan mewujudkan niat khusus, terutamanya apabila ini berlaku berdasarkan pelan bersepadu bagi corak tingkah laku yang konsisten.”

Iceland pula menekankan tingkah laku Israel terhadap kanak-kanak Gaza, dengan menyatakan bahawa “serangan terhadap kanak-kanak, termasuk membunuh dan menyebabkan kecederaan fizikal atau mental yang serius, memerlukan penelitian khas kerana ia khususnya menunjukkan niat untuk memusnahkan golongan usia itu.”

Penyertaan dua negara Eropah itu menjadikan jumlah negara yang mengambil bahagian dalam prosiding itu kepada 18. Antaranya Belgium, Brazil, Belize, Colombia, Ireland, Mexico, Sepanyol dan Turkey.

Sementara itu, Amerika Syarikat, di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump, telah menghentikan bantuan asing ke Afrika Selatan atas peranannya dalam melancarkan kes terhadap Israel, yang menerima berbilion dolar bantuan ketenteraan Amerika setiap tahun.

Campur tangan Iceland dalam kes genosid menandakan kali pertama ia mengambil bahagian dalam kes substantif di hadapan ICJ, menurut saluran berita Iceland RÚV.