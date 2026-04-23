Imigresen Indonesia tahan 13 individu cuba tunai haji secara tidak sah
Mereka cuba tunaikan ibadah gunakan visa kerja
Apr 23, 2026 | 11:08 AM
Jemaah haji Indonesia menunggu sebelum berlepas ke kota suci Makkah bagi menunaikan ibadah haji tahunan di Lapangan Terbang Antarabangsa Juanda pada 22 April 2026. - Foto AFP
JAKARTA: Jabatan Imigresen di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta menggagalkan cubaan 13 warga Indonesia mahu menunaikan ibadah haji melalui saluran tidak sah menggunakan visa kerja, sehari sebelum kumpulan pertama jemaah berlepas ke Tanah Suci.
Ketua Pejabat Imigresen Kelas I Khas lapangan terbang itu, Encik Galih P Kartika Perdhana berkata tindakan itu diambil selepas pemeriksaan intensif dijalankan di Terminal 3 pada 18 dan 19 April 2026.
