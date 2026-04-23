JAKARTA: Jabatan Imigresen di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta menggagalkan cubaan 13 warga Indonesia mahu menunaikan ibadah haji melalui saluran tidak sah menggunakan visa kerja, sehari sebelum kumpulan pertama jemaah berlepas ke Tanah Suci.

Ketua Pejabat Imigresen Kelas I Khas lapangan terbang itu, Encik Galih P Kartika Perdhana berkata tindakan itu diambil selepas pemeriksaan intensif dijalankan di Terminal 3 pada 18 dan 19 April 2026.

“Selepas pemeriksaan lanjut, individu terbabit mengakui tujuan sebenar mereka adalah untuk menunaikan haji tanpa melalui prosedur rasmi,” katanya dalam kenyataan pada 21 April.