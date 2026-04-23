Dunia

Apr 23, 2026 | 11:08 AM

Imigresen tahan 13 individu cuba tunai haji secara tidak sah di Soekarno-Hatta

Jemaah haji Indonesia menunggu sebelum berlepas ke kota suci Makkah bagi menunaikan ibadah haji tahunan di Lapangan Terbang Antarabangsa Juanda pada 22 April 2026. - Foto AFP

JAKARTA: Jabatan Imigresen di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta menggagalkan cubaan 13 warga Indonesia mahu menunaikan ibadah haji melalui saluran tidak sah menggunakan visa kerja, sehari sebelum kumpulan pertama jemaah berlepas ke Tanah Suci.

Ketua Pejabat Imigresen Kelas I Khas lapangan terbang itu, Encik Galih P Kartika Perdhana berkata tindakan itu diambil selepas pemeriksaan intensif dijalankan di Terminal 3 pada 18 dan 19 April 2026.
“Selepas pemeriksaan lanjut, individu terbabit mengakui tujuan sebenar mereka adalah untuk menunaikan haji tanpa melalui prosedur rasmi,” katanya dalam kenyataan pada 21 April.

Laporan berkaitan
Indonesia mula penghantaran besar-besaran jemaah haji, lebih 221,000 dijadual berlepas Apr 21, 2026 | 11:55 AM
Warga Indonesia simpan duit berdekad untuk tunai hajiApr 20, 2026 | 1:15 PM
hajivisa
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
